https://ria.ru/20240913/velikobritaniya-1972436147.html

В ФСБ рассказали, как следили за британскими шпионами-дипломатами

В ФСБ рассказали, как следили за британскими шпионами-дипломатами - РИА Новости, 13.09.2024

В ФСБ рассказали, как следили за британскими шпионами-дипломатами

Лишённые аккредитации сотрудники британского посольства посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья, сообщил оперативный... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:28

2024-09-13T09:28

2024-09-13T09:32

россия

москва

лондон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Лишённые аккредитации сотрудники британского посольства посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. Ранее ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России. "Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", - сказал оперативник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24". Лондон, по его словам, засылает в РФ разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использует малолетних детей. "В общем, ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи. Да, вот так классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно. Наши намёки о необходимости прекратить данную практику англичане не воспринимают. Поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых", - добавил оперативный сотрудник ФСБ России.

https://ria.ru/20240913/putin-1972429727.html

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москва

лондон

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россия, москва, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг