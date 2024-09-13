https://ria.ru/20240913/ukraina-1972611307.html

Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ

Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024

Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ

Разрешение применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет панацеей для военно-стратегической ситуации на Украине, пишет британская... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:10

2024-09-13T20:10

2024-09-13T20:10

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Разрешение применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет панацеей для военно-стратегической ситуации на Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника. "Ракеты не являются стратегической панацеей для военно-стратегической ситуации Украины", - приводит издание слова неназванного западного чиновника. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972597808.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, нато, великобритания, сша