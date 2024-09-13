Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине
Уотерс: США перестанут посылать Киеву оружие, после этого начнутся переговоры
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. США в конечном итоге перестанут отправлять Киеву оружие и деньги, Лондон, в свою очередь, будет действовать так, как ему укажет Вашингтон, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Я думаю, что в конечном счете американцы перестанут посылать деньги и оружие. А британцы будут делать все, что им скажут", - сказал он в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, в ходе которой она задала несколько вопросов РИА Новости.
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По его мнению, после этого начнутся переговоры, итогом которых станет установление границ примерно на линиях фронта, где сейчас идут боевые действия.
"Вероятно, вся эта территория, Донбасс и то, что на юге, что соединяет их с Крымом и Мариуполем, станет частью Российской Федерации", - считает Уотерс.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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