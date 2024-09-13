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Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 13.09.2024 (обновлено: 10:17 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972438235.html
Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине
Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине
США в конечном итоге перестанут отправлять Киеву оружие и деньги, Лондон, в свою очередь, будет действовать так, как ему укажет Вашингтон, считает основатель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:40
2024-09-13T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
владимир зеленский
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. США в конечном итоге перестанут отправлять Киеву оружие и деньги, Лондон, в свою очередь, будет действовать так, как ему укажет Вашингтон, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Я думаю, что в конечном счете американцы перестанут посылать деньги и оружие. А британцы будут делать все, что им скажут", - сказал он в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, в ходе которой она задала несколько вопросов РИА Новости. По его мнению, после этого начнутся переговоры, итогом которых станет установление границ примерно на линиях фронта, где сейчас идут боевые действия. "Вероятно, вся эта территория, Донбасс и то, что на юге, что соединяет их с Крымом и Мариуполем, станет частью Российской Федерации", - считает Уотерс. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972202366.html
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353
60
353
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Основатель Pink Floyd о том, чем закончится конфликт на Украине
США в итоге перестанут поставлять Киеву оружие и деньги, а Лондон будет действовать так, как ему укажет Вашингтон, считает основатель Pink Floyd Роджер Уотерс.
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5
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, оон, pink floyd
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, ООН, Pink Floyd
Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине

Уотерс: США перестанут посылать Киеву оружие, после этого начнутся переговоры

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. США в конечном итоге перестанут отправлять Киеву оружие и деньги, Лондон, в свою очередь, будет действовать так, как ему укажет Вашингтон, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Я думаю, что в конечном счете американцы перестанут посылать деньги и оружие. А британцы будут делать все, что им скажут", - сказал он в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, в ходе которой она задала несколько вопросов РИА Новости.
Обращение Роджера Уотерса к жителям Украины - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам
12 сентября, 04:20
По его мнению, после этого начнутся переговоры, итогом которых станет установление границ примерно на линиях фронта, где сейчас идут боевые действия.
"Вероятно, вся эта территория, Донбасс и то, что на юге, что соединяет их с Крымом и Мариуполем, станет частью Российской Федерации", - считает Уотерс.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Роджер Уотерс: Украина ни в коей мере не является демократической страной - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Основатель Pink Floyd назвал Украину невыносимо коррумпированной страной
12 сентября, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОООНPink Floyd
 
 
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