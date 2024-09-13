https://ria.ru/20240913/ukraina-1972438235.html

Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине

Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 13.09.2024

Основатель Pink Floyd предположил, чем закончится конфликт на Украине

США в конечном итоге перестанут отправлять Киеву оружие и деньги, Лондон, в свою очередь, будет действовать так, как ему укажет Вашингтон, считает основатель... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:40

2024-09-13T09:40

2024-09-13T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972441820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13605ca7deccc63bc35b14121b5fb7cb.jpg

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. США в конечном итоге перестанут отправлять Киеву оружие и деньги, Лондон, в свою очередь, будет действовать так, как ему укажет Вашингтон, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Я думаю, что в конечном счете американцы перестанут посылать деньги и оружие. А британцы будут делать все, что им скажут", - сказал он в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, в ходе которой она задала несколько вопросов РИА Новости. По его мнению, после этого начнутся переговоры, итогом которых станет установление границ примерно на линиях фронта, где сейчас идут боевые действия. "Вероятно, вся эта территория, Донбасс и то, что на юге, что соединяет их с Крымом и Мариуполем, станет частью Российской Федерации", - считает Уотерс. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972202366.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231554.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Основатель Pink Floyd о том, чем закончится конфликт на Украине США в итоге перестанут поставлять Киеву оружие и деньги, а Лондон будет действовать так, как ему укажет Вашингтон, считает основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. 2024-09-13T09:40 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, оон, pink floyd