https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972617924.html

Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС - РИА Новости, 13.09.2024

Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе будут наблюдать за учениями на случай чрезвычайных... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:05

2024-09-13T21:05

2024-09-13T21:05

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днепр (город)

энергодар

европа

магатэ

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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе будут наблюдать за учениями на случай чрезвычайных ситуаций, сообщили в организации. Отмечается, что в начале этой недели группа экспертов МАГАТЭ провела переговоры с представителями ЗАЭС по поводу нового плана действий в чрезвычайных ситуациях, который должен вступить в силу к концу сентября, а также по поводу запланированных на следующей неделе учений в чрезвычайных ситуациях. "Как и в случае с предыдущими учениями на ЗАЭС, группа МАГАТЭ будет наблюдать за учениями", - говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240906/aes-1971124622.html

днепр (город)

энергодар

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ