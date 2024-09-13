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Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС - РИА Новости, 13.09.2024
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21:05 13.09.2024
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Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС - РИА Новости, 13.09.2024
Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе будут наблюдать за учениями на случай чрезвычайных... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:05
2024-09-13T21:05
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
магатэ
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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе будут наблюдать за учениями на случай чрезвычайных ситуаций, сообщили в организации. Отмечается, что в начале этой недели группа экспертов МАГАТЭ провела переговоры с представителями ЗАЭС по поводу нового плана действий в чрезвычайных ситуациях, который должен вступить в силу к концу сентября, а также по поводу запланированных на следующей неделе учений в чрезвычайных ситуациях. "Как и в случае с предыдущими учениями на ЗАЭС, группа МАГАТЭ будет наблюдать за учениями", - говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за учениями на ЗАЭС на случай ЧП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе будут наблюдать за учениями на случай чрезвычайных ситуаций, сообщили в организации.
Отмечается, что в начале этой недели группа экспертов МАГАТЭ провела переговоры с представителями ЗАЭС по поводу нового плана действий в чрезвычайных ситуациях, который должен вступить в силу к концу сентября, а также по поводу запланированных на следующей неделе учений в чрезвычайных ситуациях.
"Как и в случае с предыдущими учениями на ЗАЭС, группа МАГАТЭ будет наблюдать за учениями", - говорится в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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В миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭ
 
 
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