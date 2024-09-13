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Корабли Каспийской флотилии отразили воздушную атаку на учениях "Океан" - РИА Новости, 13.09.2024
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14:30 13.09.2024 (обновлено: 14:32 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972520352.html
Корабли Каспийской флотилии отразили воздушную атаку на учениях "Океан"
Корабли Каспийской флотилии отразили воздушную атаку на учениях "Океан" - РИА Новости, 13.09.2024
Корабли Каспийской флотилии отразили воздушную атаку на учениях "Океан"
Корабли Каспийской флотилии в ходе учения "Океан-2024" отразили воздушную атаку "противника" и уничтожили "вражеские" надводные цели, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:30
2024-09-13T14:32
безопасность
россия
ссср
северный ледовитый океан
каспийская флотилия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе учения "Океан-2024" отразили воздушную атаку "противника" и уничтожили "вражеские" надводные цели, сообщили в Минобороны РФ. "Корабли Каспийской флотилии в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) уничтожили надводные цели "противника" орудиями ствольной и реактивной корабельной артиллерии, а также отразили атаку с воздуха", - говорится в сообщении. Отмечается, что при обнаружении "вражеской" авиации моряки для маскировки выставили вблизи кораблей надувные радиолокационные отражатели, после чего уничтожили авиацию противника универсальными артиллерийскими установками АК-306. Орудия отработали по целям на удалении более 10 километров. Особенностью морских учений в 2024 году для моряков-каспийцев является комплексное нанесение массированных ударов силами флотилии по целям "противника", подчеркнули в ведомстве. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html
https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971994157.html
https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html
россия
ссср
северный ледовитый океан
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безопасность, россия, ссср, северный ледовитый океан, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, СССР, Северный Ледовитый океан, Каспийская флотилия
Корабли Каспийской флотилии отразили воздушную атаку на учениях "Океан"

Корабли Каспийской флотилии на учениях "Океан-2024" уничтожили надводные цели

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегические военные учения "Океан-2024"
Стратегические военные учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегические военные учения "Океан-2024". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе учения "Океан-2024" отразили воздушную атаку "противника" и уничтожили "вражеские" надводные цели, сообщили в Минобороны РФ.
"Корабли Каспийской флотилии в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) уничтожили надводные цели "противника" орудиями ствольной и реактивной корабельной артиллерии, а также отразили атаку с воздуха", - говорится в сообщении.
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11 сентября, 03:05
Отмечается, что при обнаружении "вражеской" авиации моряки для маскировки выставили вблизи кораблей надувные радиолокационные отражатели, после чего уничтожили авиацию противника универсальными артиллерийскими установками АК-306. Орудия отработали по целям на удалении более 10 километров.
Особенностью морских учений в 2024 году для моряков-каспийцев является комплексное нанесение массированных ударов силами флотилии по целям "противника", подчеркнули в ведомстве.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году.
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В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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БезопасностьРоссияСССРСеверный Ледовитый океанКаспийская флотилия
 
 
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