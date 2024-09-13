https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972520352.html

Корабли Каспийской флотилии отразили воздушную атаку на учениях "Океан"

Корабли Каспийской флотилии отразили воздушную атаку на учениях "Океан" - РИА Новости, 13.09.2024

Корабли Каспийской флотилии отразили воздушную атаку на учениях "Океан"

Корабли Каспийской флотилии в ходе учения "Океан-2024" отразили воздушную атаку "противника" и уничтожили "вражеские" надводные цели, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:30

2024-09-13T14:30

2024-09-13T14:32

безопасность

россия

ссср

северный ледовитый океан

каспийская флотилия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе учения "Океан-2024" отразили воздушную атаку "противника" и уничтожили "вражеские" надводные цели, сообщили в Минобороны РФ. "Корабли Каспийской флотилии в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) уничтожили надводные цели "противника" орудиями ствольной и реактивной корабельной артиллерии, а также отразили атаку с воздуха", - говорится в сообщении. Отмечается, что при обнаружении "вражеской" авиации моряки для маскировки выставили вблизи кораблей надувные радиолокационные отражатели, после чего уничтожили авиацию противника универсальными артиллерийскими установками АК-306. Орудия отработали по целям на удалении более 10 километров. Особенностью морских учений в 2024 году для моряков-каспийцев является комплексное нанесение массированных ударов силами флотилии по целям "противника", подчеркнули в ведомстве. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971994157.html

https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, ссср, северный ледовитый океан, каспийская флотилия