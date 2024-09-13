https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972444362.html

Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан"

Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан" - РИА Новости, 13.09.2024

Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан"

Корабли и противодиверсионные катера Каспийской флотилии уничтожили безэкипажные катера и закидали гранатами боевых пловцов "противника" в рамках... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:05

2024-09-13T10:05

2024-09-13T10:05

безопасность

россия

ссср

северный ледовитый океан

каспийская флотилия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971949935_0:62:1682:1008_1920x0_80_0_0_a0bd6f115e58e6b5a72e164eb4787b4f.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли и противодиверсионные катера Каспийской флотилии уничтожили безэкипажные катера и закидали гранатами боевых пловцов "противника" в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) сторожевой корабль "Дагестан" во взаимодействии с противодиверсионными катерами "Юнармеец Дагестана" и "Юнармеец Татарстана" произвели гранатометание и уничтожили безэкипажные катера (БЭК) "противника", выполнив нормативы боевой стрельбы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в реальной боевой обстановке безэкипажные катера представляют существенную угрозу для морских сил. Они имеют повышенную маневренность и могут нести на себе боезаряд в несколько сотен килограммов. "Задачей и одной из основных целей экипажей кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ является повышение эффективности и совершенствование навыков по уничтожению БЭКов", - подчеркнули в МО РФ. В ведомстве уточнили, что моряки-каспийцы успешно поразили цели из 14,5-миллиметровых пулеметов и другого стрелкового оружия. Также экипажи противодиверсионных катеров отработали уничтожение боевых пловцов условного противника из противодиверсионных гранатомётов ДП-65А и гранатомётов ДП-64, произвели метание ручных гранат РГД-5. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971803665.html

https://ria.ru/20240912/sevflot-1972210380.html

https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972216136.html

россия

ссср

северный ледовитый океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, ссср, северный ледовитый океан, каспийская флотилия, министерство обороны рф (минобороны рф)