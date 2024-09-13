https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972444362.html
Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан"
Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан" - РИА Новости, 13.09.2024
Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан"
Корабли и противодиверсионные катера Каспийской флотилии уничтожили безэкипажные катера и закидали гранатами боевых пловцов "противника" в рамках... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:05
2024-09-13T10:05
2024-09-13T10:05
безопасность
россия
ссср
северный ледовитый океан
каспийская флотилия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли и противодиверсионные катера Каспийской флотилии уничтожили безэкипажные катера и закидали гранатами боевых пловцов "противника" в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) сторожевой корабль "Дагестан" во взаимодействии с противодиверсионными катерами "Юнармеец Дагестана" и "Юнармеец Татарстана" произвели гранатометание и уничтожили безэкипажные катера (БЭК) "противника", выполнив нормативы боевой стрельбы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в реальной боевой обстановке безэкипажные катера представляют существенную угрозу для морских сил. Они имеют повышенную маневренность и могут нести на себе боезаряд в несколько сотен килограммов. "Задачей и одной из основных целей экипажей кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ является повышение эффективности и совершенствование навыков по уничтожению БЭКов", - подчеркнули в МО РФ. В ведомстве уточнили, что моряки-каспийцы успешно поразили цели из 14,5-миллиметровых пулеметов и другого стрелкового оружия. Также экипажи противодиверсионных катеров отработали уничтожение боевых пловцов условного противника из противодиверсионных гранатомётов ДП-65А и гранатомётов ДП-64, произвели метание ручных гранат РГД-5. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971803665.html
https://ria.ru/20240912/sevflot-1972210380.html
https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972216136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ссср, северный ледовитый океан, каспийская флотилия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, СССР, Северный Ледовитый океан, Каспийская флотилия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан"
Корабли Каспийской флотилии уничтожили БЭК противника на учениях "Океан-2024"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Корабли и противодиверсионные катера Каспийской флотилии уничтожили безэкипажные катера и закидали гранатами боевых пловцов "противника" в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) сторожевой корабль "Дагестан" во взаимодействии с противодиверсионными катерами "Юнармеец Дагестана" и "Юнармеец Татарстана" произвели гранатометание и уничтожили безэкипажные катера (БЭК) "противника", выполнив нормативы боевой стрельбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в реальной боевой обстановке безэкипажные катера представляют существенную угрозу для морских сил. Они имеют повышенную маневренность и могут нести на себе боезаряд в несколько сотен килограммов.
"Задачей и одной из основных целей экипажей кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ является повышение эффективности и совершенствование навыков по уничтожению БЭКов", - подчеркнули в МО РФ.
В ведомстве уточнили, что моряки-каспийцы успешно поразили цели из 14,5-миллиметровых пулеметов и другого стрелкового оружия. Также экипажи противодиверсионных катеров отработали уничтожение боевых пловцов условного противника из противодиверсионных гранатомётов ДП-65А и гранатомётов ДП-64, произвели метание ручных гранат РГД-5.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения будут проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки российских ВС в 2024 году.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов
, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей
будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР
в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.