https://ria.ru/20240913/tsentrobank-1972535881.html

ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими

ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими

ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:16

2024-09-13T15:16

2024-09-13T15:28

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)