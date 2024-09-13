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ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими - РИА Новости, 13.09.2024
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15:16 13.09.2024 (обновлено: 15:28 13.09.2024)
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ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими
ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими
ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:16
2024-09-13T15:28
экономика
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими

Набиуллина: ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими, сколько нужно

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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