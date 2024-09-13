https://ria.ru/20240913/tsentrobank-1972535881.html
ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими
ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими
ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:16
2024-09-13T15:16
2024-09-13T15:28
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими
Набиуллина: ЦБ готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими, сколько нужно