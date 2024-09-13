https://ria.ru/20240913/tsentrobank-1972502670.html
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику
Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:39
2024-09-13T13:39
2024-09-13T13:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка. "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - сказано в сообщении. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику
ЦБ заявил о необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики