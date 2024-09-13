https://ria.ru/20240913/tsentrobank-1972502670.html

ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику

ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику

Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:39

2024-09-13T13:39

2024-09-13T13:39

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка. "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - сказано в сообщении. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)