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ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику - РИА Новости, 13.09.2024
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13:39 13.09.2024
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ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику
Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:39
2024-09-13T13:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка. "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - сказано в сообщении. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику

ЦБ заявил о необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка.
"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - сказано в сообщении.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав
Вчера, 08:00
 
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