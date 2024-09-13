https://ria.ru/20240913/tsb-1972550279.html

ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах

ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о клиентах

ЦБ РФ запретил российским "дочкам" иностранных банков передавать информацию о российских клиентах материнским структурам, включая персональные данные,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:10

2024-09-13T16:10

2024-09-13T16:10

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦБ РФ запретил российским "дочкам" иностранных банков передавать информацию о российских клиентах материнским структурам, включая персональные данные, исключения составляет информация, без которой невозможно провести платеж, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы недавно направили дочкам европейских банков в России предписания... Мы также запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах банков, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков. Исключения составляет только информация, без которой невозможно провести платеж", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.

https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972543884.html

россия

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2024

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)