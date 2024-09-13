Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tsb-1972503915.html
ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке
ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке
Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:43
2024-09-13T13:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре. Регулятор с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда ЦБ увеличил ставку сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых. Но одновременно смягчил сигнал по дальнейшим шагам, пообещав оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях. Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%. "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ", - сказано в новом заявлении ЦБ. Таким образом, сигнал ужесточен.
https://ria.ru/20240913/tsb-1972502569.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке

ЦБ допускает возможность повышения в октябре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
Регулятор с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда ЦБ увеличил ставку сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых. Но одновременно смягчил сигнал по дальнейшим шагам, пообещав оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях.
Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%.
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ", - сказано в новом заявлении ЦБ. Таким образом, сигнал ужесточен.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ
Вчера, 13:39
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала