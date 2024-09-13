https://ria.ru/20240913/tsb-1972503915.html

ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке

ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке

Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:43

2024-09-13T13:43

2024-09-13T13:43

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре. Регулятор с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда ЦБ увеличил ставку сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых. Но одновременно смягчил сигнал по дальнейшим шагам, пообещав оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях. Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%. "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ", - сказано в новом заявлении ЦБ. Таким образом, сигнал ужесточен.

https://ria.ru/20240913/tsb-1972502569.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия