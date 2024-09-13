https://ria.ru/20240913/tsb-1972502569.html

Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ

Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024

Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ

Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:39

2024-09-13T13:39

2024-09-13T13:43

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров в пятницу."Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%", - говорится в сообщении.Как отмечает ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

https://ria.ru/20240913/tsb-1972503366.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)