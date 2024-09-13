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Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
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13:39 13.09.2024 (обновлено: 13:43 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/tsb-1972502569.html
Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ
Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ - РИА Новости, 13.09.2024
Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ
Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:39
2024-09-13T13:43
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров в пятницу."Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%", - говорится в сообщении.Как отмечает ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Годовая инфляция, вероятно, превысит прогнозный диапазон ЦБ

ЦБ: годовая инфляция по итогам года, вероятно, превысит диапазон 6,5–7,0%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров в пятницу.
"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%", - говорится в сообщении.
Как отмечает ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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