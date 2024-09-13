https://ria.ru/20240913/tsb-1972502114.html

Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки

Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки - РИА Новости, 13.09.2024

Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки

Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,12%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:37

2024-09-13T13:37

2024-09-13T13:37

экономика

цены на нефть

россия

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,12%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижается на 0,12%, до 2 611,82 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.

https://ria.ru/20240913/stavka-1972500135.html

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экономика, цены на нефть, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)