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Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки - РИА Новости, 13.09.2024
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13:37 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tsb-1972502114.html
Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки
Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки - РИА Новости, 13.09.2024
Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки
Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,12%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:37
2024-09-13T13:37
экономика
цены на нефть
россия
московская биржа
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,12%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижается на 0,12%, до 2 611,82 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
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экономика, цены на нефть, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки

Рынок акций РФ снизился на 0,12% после решения ЦБ повысить ключевую ставку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций перешел к снижению, опускаясь на 0,12%, после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижается на 0,12%, до 2 611,82 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
ЦБ повысил ключевую ставку
Вчера, 13:31
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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