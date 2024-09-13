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В Саратовской области протестировали технологию компьютерного зрения - РИА Новости, 13.09.2024
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Наука
 
18:40 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tekhnologiya-1972594167.html
В Саратовской области протестировали технологию компьютерного зрения
В Саратовской области протестировали технологию компьютерного зрения - РИА Новости, 13.09.2024
В Саратовской области протестировали технологию компьютерного зрения
В Саратовской области реализован проект тестирования технологии компьютерного зрения, разработчиком выступила группа компаний ЦРТ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:40
2024-09-13T18:40
наука
технологии
саратовская область
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Саратовской области реализован проект тестирования технологии компьютерного зрения, разработчиком выступила группа компаний ЦРТ, сообщает пресс-служба организации. Тестирование новой цифровой технологии в регионе организовано управлением региональной безопасности правительства области совместно с ГУ МВД России по Саратовской области, говорится в сообщении. Пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы безопасности реализуется в Саратове в течение полугода. С его помощью осуществляется профилактика возможных преступных посягательств и административных правонарушений. В ГУ МВД России по Саратовской области отметили эффективность новой технологии для создания комфортной городской среды. Благодаря этой системе на территории муниципального образования "Город Саратов" выявляются правонарушения, с помощью системы были установлены и задержаны граждане, находившиеся в федеральном розыске. "Безопасность — базовый, но не единственный сценарий использования технологий компьютерного зрения в инфраструктуре городов. Эти данные в обезличенном формате можно использовать для анализа пассажиропотока, для транспортной аналитики. На основе этой системы можно создавать дружелюбную городскую среду, с которой человеку легко и приятно взаимодействовать", — рассказал директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев. В пресс-службе добавили, что биометрическая система компьютерного зрения ЦРТ работает на более 20 спортивных объектах, в 22 городах России входит в состав АПК "Безопасный город", применяется в биометрических системах контроля и управления доступом в фитнес-центрах, университетах и предприятиях, используется на более 250 транспортных объектах.
https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1952159435.html
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технологии, саратовская область, россия, саратов
Наука, Технологии, Саратовская область, Россия, Саратов

В Саратовской области протестировали технологию компьютерного зрения

© iStock.com / OlemediaПроцессор компьютера
Процессор компьютера - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© iStock.com / Olemedia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Саратовской области реализован проект тестирования технологии компьютерного зрения, разработчиком выступила группа компаний ЦРТ, сообщает пресс-служба организации.
Тестирование новой цифровой технологии в регионе организовано управлением региональной безопасности правительства области совместно с ГУ МВД России по Саратовской области, говорится в сообщении.
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Пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы безопасности реализуется в Саратове в течение полугода. С его помощью осуществляется профилактика возможных преступных посягательств и административных правонарушений.
В ГУ МВД России по Саратовской области отметили эффективность новой технологии для создания комфортной городской среды. Благодаря этой системе на территории муниципального образования "Город Саратов" выявляются правонарушения, с помощью системы были установлены и задержаны граждане, находившиеся в федеральном розыске.
"Безопасность — базовый, но не единственный сценарий использования технологий компьютерного зрения в инфраструктуре городов. Эти данные в обезличенном формате можно использовать для анализа пассажиропотока, для транспортной аналитики. На основе этой системы можно создавать дружелюбную городскую среду, с которой человеку легко и приятно взаимодействовать", — рассказал директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев.
В пресс-службе добавили, что биометрическая система компьютерного зрения ЦРТ работает на более 20 спортивных объектах, в 22 городах России входит в состав АПК "Безопасный город", применяется в биометрических системах контроля и управления доступом в фитнес-центрах, университетах и предприятиях, используется на более 250 транспортных объектах.
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