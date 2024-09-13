https://ria.ru/20240913/svo-1972541613.html
Группировка "Центр" отразила 50 контратак ВСУ за неделю
Группировка "Центр" отразила 50 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 13.09.2024
Группировка "Центр" отразила 50 контратак ВСУ за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 50 контратак ВСУ, противник потерял до 3670 военнослужащих, два танка и 23 бронемашины,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:38
2024-09-13T15:38
2024-09-13T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 50 контратак ВСУ, противник потерял до 3670 военнослужащих, два танка и 23 бронемашины, сообщило в своей сводке Минобороны РФ.По данным военного ведомства, силы группировки в течение недели нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады "Лють" национальной полиции Украины."Отразили 50 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley и две бронемашины MaxxPro производства США, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии", - сказано в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила 50 контратак ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Центр" отразила 50 контратак ВСУ за неделю