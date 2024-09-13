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Алаудинов прокомментировал возможное снятие запрета на удары ВСУ по России
Алаудинов прокомментировал возможное снятие запрета на удары ВСУ по России - РИА Новости, 13.09.2024
Алаудинов прокомментировал возможное снятие запрета на удары ВСУ по России
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что снятие запрета на... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:02
2024-09-13T14:02
2024-09-13T14:04
специальная военная операция на украине
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вашингтон (штат)
апты алаудинов
кир стармер
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по территории РФ не поменяет ситуацию на фронте. "Для нас ничего не поменяется непосредственно на фронте, потому что фронт, он движется и будет двигаться до тех пор, пока Россия не победит. Это вопрос однозначный", - заявил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, что он думает о возможном снятии запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием. Премьер Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
https://ria.ru/20240913/bayden-1972478536.html
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россия, великобритания, вашингтон (штат), апты алаудинов, кир стармер, джо байден, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Вашингтон (штат), Апты Алаудинов, Кир Стармер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО
Алаудинов прокомментировал возможное снятие запрета на удары ВСУ по России
Алаудинов: снятие запрета на удары ВСУ по России не изменит ситуацию