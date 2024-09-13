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ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 13.09.2024 (обновлено: 12:29 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/svo-1972473634.html
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 13.09.2024
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, 12 украинских военнослужащих сдались в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:09
2024-09-13T12:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, 12 украинских военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен", - говорится в сводке Минобороны России.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли до 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли до 300 военных и 34 единицы спецтехники в Курской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, 12 украинских военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен", - говорится в сводке Минобороны России.
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