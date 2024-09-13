https://ria.ru/20240913/strelby-1972418856.html

КНДР провела испытательные стрельбы с применением новой РСЗО

КНДР провела испытательные стрельбы с применением новой РСЗО - РИА Новости, 13.09.2024

КНДР провела испытательные стрельбы с применением новой РСЗО

КНДР провела испытательные стрельбы реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров нового типа, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:26

2024-09-13T05:26

2024-09-13T10:00

в мире

ким чен ын

японское море

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. КНДР провела испытательные стрельбы реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров нового типа, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По данным агентства, оборонно-промышленное предприятие второй экономической комиссии КНДР разработало и выпустило 600-миллиметровую реактивную систему залпового огня нового типа, характеристики которой улучшены в соответствии с требованиями армейской эксплуатации. "Ким Чен Ын... присутствовал на испытательных стрельбах... новой 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении агентства. По данным ЦТАК, испытания прошли успешно и были направлены на дальнейшее улучшение системы управления РСЗО, а также на проверку ее боевой эффективности. Агентство добавляет, что снаряды РСЗО поразили цель на острове в Японском море. Ранее агентство News1 со ссылкой на южнокорейских военных передавало, что Северная Корея, предположительно, запустила в четверг от двух до пяти баллистических ракет малой дальности из сверхбольшой 600-миллиметровой РСЗО KN-25. Это первый пуск баллистической ракеты КНДР с 1 июля, когда была запущена ракета, предположительно, из системы KN-23. Также 27 августа Северная Корея провела испытательные стрельбы новой 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972416176.html

https://ria.ru/20240913/koreya-1972417747.html

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, японское море, кндр (северная корея)