https://ria.ru/20240913/stavka-1972518936.html

ЦБ повысил ставки по свопам при продаже юаней за рубли

ЦБ повысил ставки по свопам при продаже юаней за рубли - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ повысил ставки по свопам при продаже юаней за рубли

ЦБ РФ повышает с с 16 сентября ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли, чтобы минимизировать влияние своих операций на рыночное ценообразование,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:23

2024-09-13T14:23

2024-09-13T14:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЦБ РФ повышает с с 16 сентября ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли, чтобы минимизировать влияние своих операций на рыночное ценообразование, следует из сообщения финансового регулятора. "Банк России с 16 сентября 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям валютный своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов. По рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт", - говорится в сообщении. Ранее юаневый показатель устанавливался в размере ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 5,5 процентного пункта. "Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - также сообщает регулятор.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)