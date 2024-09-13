https://ria.ru/20240913/stavka-1972518936.html
ЦБ повысил ставки по свопам при продаже юаней за рубли
ЦБ повысил ставки по свопам при продаже юаней за рубли - РИА Новости, 13.09.2024
ЦБ повысил ставки по свопам при продаже юаней за рубли
ЦБ РФ повышает с с 16 сентября ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли, чтобы минимизировать влияние своих операций на рыночное ценообразование,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:23
2024-09-13T14:23
2024-09-13T14:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЦБ РФ повышает с с 16 сентября ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли, чтобы минимизировать влияние своих операций на рыночное ценообразование, следует из сообщения финансового регулятора. "Банк России с 16 сентября 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям валютный своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов. По рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт", - говорится в сообщении. Ранее юаневый показатель устанавливался в размере ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 5,5 процентного пункта. "Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - также сообщает регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ставки по свопам при продаже юаней за рубли
ЦБ повысил ставки по свопам при продаже юаней за рубли с их последующей покупкой
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
ЦБ РФ повышает с с 16 сентября ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли, чтобы минимизировать влияние своих операций на рыночное ценообразование, следует из сообщения
финансового регулятора.
"Банк России с 16 сентября 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям валютный своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов. По рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт", - говорится в сообщении.
Ранее юаневый показатель устанавливался в размере ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 5,5 процентного пункта.
"Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - также сообщает регулятор.