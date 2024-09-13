https://ria.ru/20240913/starmer-1972413682.html

Стармер не ответил на вопрос об ударах по России ракетами

Стармер не ответил на вопрос об ударах по России ракетами - РИА Новости, 13.09.2024

Стармер не ответил на вопрос об ударах по России ракетами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушёл от ответа на вопрос о том, поддерживает ли он использование Украиной британских ракет Storm Shadow для нанесения РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:42

2024-09-13T03:42

2024-09-13T03:42

россия

киев

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кир стармер

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нато

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушёл от ответа на вопрос о том, поддерживает ли он использование Украиной британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Ранее газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Британии сообщила, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ уже принято. "По поводу визита в Вашингтон, я отправлюсь туда сегодня днём для проведения завтра встреч с президентом (США Джо Байденом – ред.). Это стратегические встречи для обсуждения Украины и Ближнего Востока. Это будет на уровне стратегических обсуждений", - сказал британский премьер, уходя от ответа на вопрос об ударах по РФ. При этом ранее в ответ на аналогичные вопросы Стармер всегда заявлял, что "позиция Великобритании не изменилась". Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года. Тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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