https://ria.ru/20240913/stantsiya-1972618781.html

Эксперты МАГАТЭ осмотрели транспортный цех у Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ осмотрели транспортный цех у Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.09.2024

Эксперты МАГАТЭ осмотрели транспортный цех у Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели транспортный цех близ Запорожской АЭС после сообщения об атаке беспилотником,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:12

2024-09-13T21:12

2024-09-13T21:12

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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели транспортный цех близ Запорожской АЭС после сообщения об атаке беспилотником, произошедшей там 7 сентября, сообщили в организации. "На Запорожской атомной электростанции на этой неделе группа МАГАТЭ запросила и получила доступ в транспортный цех в четырех километрах от станции после сообщения об атаке беспилотника, произошедшей там 7 сентября", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается, что эксперты заметили дыру в крыше одного из зданий и два грузовика, которые были слегка задеты. При этом специалисты не заметили никаких повреждений, имеющих отношение к ядерной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс