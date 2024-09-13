https://ria.ru/20240913/stantsiya-1972618781.html
Эксперты МАГАТЭ осмотрели транспортный цех у Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ осмотрели транспортный цех у Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.09.2024
Эксперты МАГАТЭ осмотрели транспортный цех у Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели транспортный цех близ Запорожской АЭС после сообщения об атаке беспилотником,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:12
2024-09-13T21:12
2024-09-13T21:12
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970606396_0:446:2848:2048_1920x0_80_0_0_04db510248ee756220a48c40f7fb3072.jpg
ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели транспортный цех близ Запорожской АЭС после сообщения об атаке беспилотником, произошедшей там 7 сентября, сообщили в организации. "На Запорожской атомной электростанции на этой неделе группа МАГАТЭ запросила и получила доступ в транспортный цех в четырех километрах от станции после сообщения об атаке беспилотника, произошедшей там 7 сентября", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается, что эксперты заметили дыру в крыше одного из зданий и два грузовика, которые были слегка задеты. При этом специалисты не заметили никаких повреждений, имеющих отношение к ядерной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
днепр (город)
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970606396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87dfb46a595bac88f19e7ad4de00d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ осмотрели транспортный цех у Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ осмотрели транспортный цех у ЗАЭС после сообщения об атаке БПЛА
ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели транспортный цех близ Запорожской АЭС после сообщения об атаке беспилотником, произошедшей там 7 сентября, сообщили в организации.
"На Запорожской атомной электростанции на этой неделе группа МАГАТЭ запросила и получила доступ в транспортный цех в четырех километрах от станции после сообщения об атаке беспилотника, произошедшей там 7 сентября", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Отмечается, что эксперты заметили дыру в крыше одного из зданий и два грузовика, которые были слегка задеты. При этом специалисты не заметили никаких повреждений, имеющих отношение к ядерной безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.