https://ria.ru/20240913/ssha-1972424591.html

США пытаются подавить самостоятельные центры развития, заявили в Минобороны

США пытаются подавить самостоятельные центры развития, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024

США пытаются подавить самостоятельные центры развития, заявили в Минобороны

На фоне набирающего темпы сотрудничества РФ и КНР Соединенные Штаты пытаются подавить любые самостоятельные центры политического развития, заявил заместитель... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:15

2024-09-13T07:15

2024-09-13T07:15

в мире

россия

китай

пекин

александр фомин

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. На фоне набирающего темпы сотрудничества РФ и КНР Соединенные Штаты пытаются подавить любые самостоятельные центры политического развития, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "На фоне набирающего темпа конструктивного сотрудничества между Китаем и Россией, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, стремясь сохранить свое ускользающее глобальное доминирование, пытаются подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития", - сказал Фомин. Он отметил, что такой курс "в полной мере проявляется в их политике так называемого двойного сдерживания России и Китая, а также распространяется и на другие суверенные государства по всему миру, не желающие подчиниться диктату Вашингтона".

https://ria.ru/20240913/ssha-1972423876.html

россия

китай

пекин

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в мире, россия, китай, пекин, александр фомин