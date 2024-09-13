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США пытаются подавить самостоятельные центры развития, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
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07:15 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ssha-1972424591.html
США пытаются подавить самостоятельные центры развития, заявили в Минобороны
США пытаются подавить самостоятельные центры развития, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
США пытаются подавить самостоятельные центры развития, заявили в Минобороны
На фоне набирающего темпы сотрудничества РФ и КНР Соединенные Штаты пытаются подавить любые самостоятельные центры политического развития, заявил заместитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:15
2024-09-13T07:15
в мире
россия
китай
пекин
александр фомин
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. На фоне набирающего темпы сотрудничества РФ и КНР Соединенные Штаты пытаются подавить любые самостоятельные центры политического развития, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "На фоне набирающего темпа конструктивного сотрудничества между Китаем и Россией, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, стремясь сохранить свое ускользающее глобальное доминирование, пытаются подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития", - сказал Фомин. Он отметил, что такой курс "в полной мере проявляется в их политике так называемого двойного сдерживания России и Китая, а также распространяется и на другие суверенные государства по всему миру, не желающие подчиниться диктату Вашингтона".
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в мире, россия, китай, пекин, александр фомин
В мире, Россия, Китай, Пекин, Александр Фомин
США пытаются подавить самостоятельные центры развития, заявили в Минобороны

Фомин: США пытаются подавить любые самостоятельные центры политического развития

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. На фоне набирающего темпы сотрудничества РФ и КНР Соединенные Штаты пытаются подавить любые самостоятельные центры политического развития, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
"На фоне набирающего темпа конструктивного сотрудничества между Китаем и Россией, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, стремясь сохранить свое ускользающее глобальное доминирование, пытаются подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития", - сказал Фомин.
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Он отметил, что такой курс "в полной мере проявляется в их политике так называемого двойного сдерживания России и Китая, а также распространяется и на другие суверенные государства по всему миру, не желающие подчиниться диктату Вашингтона".
 
В миреРоссияКитайПекинАлександр Фомин
 
 
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