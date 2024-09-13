https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972586002.html

Спецоперация, 13 сентября: позиция НАТО ведет к столкновению ядерных держав

Спецоперация, 13 сентября: позиция НАТО ведет к столкновению ядерных держав - РИА Новости, 13.09.2024

Спецоперация, 13 сентября: позиция НАТО ведет к столкновению ядерных держав

Замминистра обороны России Александр Фомин, выступая в пятницу на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заявил, что страны НАТО строят планы по отправке... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:10

2024-09-13T18:10

2024-09-13T18:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

александр фомин

вооруженные силы украины

сша

джо байден

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972454688_0:71:3182:1860_1920x0_80_0_0_680fde4742dd126d2c80fe0acfde48be.jpg

МОСКВА. 13 сен — РИА Новости. Замминистра обороны России Александр Фомин, выступая в пятницу на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заявил, что страны НАТО строят планы по отправке войск на Украину, чтобы обеспечить условия для силового принуждения РФ к переговорам по формулам Киева. По его словам, это "опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав". Кроме того, после вторжения ВС Украины в Курскую область, осуществлённого при всеобъемлющей поддержке западных стран, спецоперация приобрела новое измерение, подчеркнул замминистра обороны РФ. Он отметил, что если раньше Киев использовал образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь. Фомин рассказал, что СВО полностью перевернула представление о современной войне. По его словам, еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления. Также пришлось вновь переосмыслить значение танков и подходы к их защищенности в современном вооруженном конфликте. При этом российское оружие доказало эффективность в боевых условиях, а западные системы вооружений отлично горят на поле боя без шансов на восстановление, подчеркнул Фомин. Он также добавил, что российские Вооруженные Силы готовы поделиться с партнерами уникальными наработками по противодействию различным образцам западного оружия и тактикой ведения современного боя. Освободили 18 населенных пунктовКак следует из сводки Минобороны России за период с 7 по 13 сентября, Вооруженные Силы РФ за это время нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, снабжавшим предприятия ОПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет. Кроме того, были поражены места сборки и хранения беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников. Подразделения группировки войск "Север" за это время освободили 10 населенных пунктов в Курской области, а группировки "Центр", "Восток" и "Юг" — восемь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. За неделю ВСУ потеряли до 16960 военнослужащих, 30 танков, 153 боевых бронированных машины, в том числе две боевые машины пехоты Bradley, пять бронетранспортеров М113 и две бронемашины MaxxPro производства США, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 26 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 157 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, из них 58 переданных ВСУ западными странами, 32 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 52 полевых склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны за неделю сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 30 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 25 реактивных снарядов HIMARS производства США и 433 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 237 вне зоны проведения специальной военной операции. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих. Отражены попытки прорватьсяВ отдельной сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что подразделения группировки войск "Север" продолжали наступательные действия, нанесли поражение украинским формированиям, отразили контратаку противника и сорваны две попытки атак. В результате ВСУ потеряли до 20 человек, один военнослужащий был взят в плен, уничтожены две бронемашины и автомобиль. Кроме того, при поддержке армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки противника прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое в Курской области. При этом украинские войска потеряли до 50 человек, пять танков, две БМП, бронетранспортер, девять бронемашин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения. Авиация, артиллерия и войска нанесено поражение скоплениям живой силы и техники восьми украинских бригад в приграничных районах Курской области. Также нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам украинских войск. За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, семь танков, две БМП, три бронетранспортера и 22 бронемашины, а также артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении потери противника составили более 12795 военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ. Передавала данные для ударовСотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали жительницу Рубежного, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по российским военным, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. Она по своей инициативе передала украинской стороне разведанные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск. В пятницу украинские войска обстреляли Горловки с беспилотника, сбросив один боеприпас, и выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Снять или не снятьКак ожидается, в пятницу британский премьер Кир Стармер проведёт в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ. Впрочем, телеканал ITV со ссылкой на самого Стармера в пятницу сообщил, что Великобритания и США не собираются на встрече давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России. По словам премьера, решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является "тактическим", а с Байденом он будет обсуждать стратегию. Кроме того, Стармер, по данным телеканала Sky News, заявил, что Лондон не стремится к какому-либо конфликту с Россией. Он также обвинил РФ в том, что якобы именно она "начала этот конфликт", и повторил утверждения о праве Украины "на самооборону". Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории РФ, которые, по их мнению, имеют "небольшую стратегическую ценность". Это связано с тем, что у Киева таких ракет ограниченное количество, а Белый дом считает удары по Крыму и находящимся вблизи него российским военным судам более эффективным способом использовать ATACMS. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался комментировать высказывания властей Великобритании и США на тему дальнобойного оружия, заявив, что "не ему судить, о чем они говорят". Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт, в свою очередь, отметил, что обсуждения Лондона и Вашингтона не касаются оружия ФРГ, а решение канцлера Олафа Шольца не поставлять Киеву ракеты Taurus остается неизменным. В пятницу минобороны Финляндии сообщило, что на Украину направлен новый пакет военной помощи на 118 миллионов евро. Общая стоимость поставок финской военной помощи Украине на данный момент оценивается в 2,3 миллиарда евро. План неизвестенУкраинские СМИ и официальные лица в пятницу сообщали о взрывах в Одессе, о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в Ивано-Франковской области, повреждении объектов критической инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях. Как сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ и идет работа с военными грузами. Также удар нанесен по порту Черноморска в пригороде Одессы. Он сопровождался продолжительной детонацией. Военным ВСУ неизвестен "украинский план", о котором ранее заявил Владимир Зеленский, оценивая уничтожение солдат своей страны в Курской области, сообщила в пятницу газета Guardian. Она привела слова украинского офицера, признавшегося, что военные ВСУ сами не имеют представления о "стратегии на курском фронте". По данным издания, они не уверены, каким окажется их положение спустя всего несколько дней и недель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240913/ssha-1972546152.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240913/gaz-1972358096.html

https://ria.ru/20240913/soyuznik-1972338647.html

https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, александр фомин, вооруженные силы украины, сша, джо байден, кир стармер, нато, в мире