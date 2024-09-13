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Группировка "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
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15:59 13.09.2024 (обновлено: 16:02 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972546999.html
Группировка "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области
Группировка "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
Группировка "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области
Российская группировка войск "Север" за неделю освободила 10 населенных пунктов в Курской области, сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:59
2024-09-13T16:02
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
валерий герасимов
курская область
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" за неделю освободила 10 населенных пунктов в Курской области, сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. В ходе наступательных действий освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь", - говорится в сводке военного ведомства. "Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, девяти бригад теробороны и бригады нацгвардии сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника", - отмечает МО РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщало ранее в пятницу Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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безопасность, владимир путин, валерий герасимов, курская область, вооруженные силы украины, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Россия
Группировка "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области

Силы "Севера" освободили десять населенных пунктов в Курской области за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" за неделю освободила 10 населенных пунктов в Курской области, сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. В ходе наступательных действий освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаОсвобожденные населенные пункты Курской области
Освобожденные населенные пункты Курской области
© Инфографика
Освобожденные населенные пункты Курской области
"Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, девяти бригад теробороны и бригады нацгвардии сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника", - отмечает МО РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщало ранее в пятницу Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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