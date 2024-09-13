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ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972544021.html
ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам
ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам - РИА Новости, 13.09.2024
ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам
Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:46
2024-09-13T15:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура украинских военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 7 по 13 сентября т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет", - говорится в сводке военного ведомства.ВС РФ также поразили сборочные и ремонтные цеха, арсеналы и склады боеприпасов противника."Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам

МО: ВС РФ нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура украинских военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 7 по 13 сентября т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет", - говорится в сводке военного ведомства.
ВС РФ также поразили сборочные и ремонтные цеха, арсеналы и склады боеприпасов противника.
"Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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