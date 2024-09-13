https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972544021.html

ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам

ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам - РИА Новости, 13.09.2024

ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам

Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:46

2024-09-13T15:46

2024-09-13T15:46

специальная военная операция на украине

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украина

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура украинских военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 7 по 13 сентября т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет", - говорится в сводке военного ведомства.ВС РФ также поразили сборочные и ремонтные цеха, арсеналы и склады боеприпасов противника."Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины