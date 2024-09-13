ВС России нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам
МО: ВС РФ нанесли 39 групповых ударов по украинским нефтегазовым объектам
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура украинских военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 7 по 13 сентября т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет", - говорится в сводке военного ведомства.
ВС РФ также поразили сборочные и ремонтные цеха, арсеналы и склады боеприпасов противника.
"Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников", - отмечает МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18