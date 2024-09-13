https://ria.ru/20240913/sotrudnichestvo-1972424021.html

В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая

В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 13.09.2024

В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая

План военного сотрудничества России и Китая включает более ста мероприятий в текущем году, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:10

2024-09-13T07:10

2024-09-13T07:10

россия

китай

пекин

александр фомин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. План военного сотрудничества России и Китая включает более ста мероприятий в текущем году, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Исходим из того, что это не предел, их количество будет увеличиваться", - сказал Фомин. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240913/mnogopolyarnost-1972422963.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, пекин, александр фомин, в мире