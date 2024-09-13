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В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 13.09.2024
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07:10 13.09.2024
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В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая
В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 13.09.2024
В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая
План военного сотрудничества России и Китая включает более ста мероприятий в текущем году, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:10
2024-09-13T07:10
россия
китай
пекин
александр фомин
в мире
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. План военного сотрудничества России и Китая включает более ста мероприятий в текущем году, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Исходим из того, что это не предел, их количество будет увеличиваться", - сказал Фомин. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
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россия, китай, пекин, александр фомин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Александр Фомин, В мире
В Минобороны рассказали о планах военного сотрудничества России и Китая

Минобороны: план военного сотрудничества с Китаем включает более ста мероприятий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. План военного сотрудничества России и Китая включает более ста мероприятий в текущем году, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
"План военного сотрудничества России и Китая включает более 100 мероприятий в текущем году. Исходим из того, что это не предел, их количество будет увеличиваться", - сказал Фомин.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Минобороны рассказали о стремлении России и Китая к многополярности
Вчера, 06:58
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
 
РоссияКитайПекинАлександр ФоминВ мире
 
 
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