https://ria.ru/20240913/smi-1972576527.html

Bloomberg: ЕК выразила беспокойство из-за общественных СМИ в Словакии

Bloomberg: ЕК выразила беспокойство из-за общественных СМИ в Словакии - РИА Новости, 13.09.2024

Bloomberg: ЕК выразила беспокойство из-за общественных СМИ в Словакии

Европейская комиссия наращивает давление на власти Словакии из-за реформы общественного вещателя, против которой были сотрудники, и выражает обеспокоенность... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:43

2024-09-13T17:43

2024-09-13T17:43

в мире

словакия

роберт фицо

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейская комиссия наращивает давление на власти Словакии из-за реформы общественного вещателя, против которой были сотрудники, и выражает обеспокоенность относительно независимости общественных СМИ в стране, передаёт агентство Блумберг. В июне большинство депутатов парламента Словакии поддержали в последнем чтении поправки, направленные на реформу общественного теле- и радиовещателя республики RTVS (Радио и телевидение Словакии), которая предполагает изменение названия организации и процедуры назначения руководства, следует из данных голосования, причем с проведением реформы были несогласны сотрудники телерадиокомпании. "Неясно, были ли процедуры назначения (нового руководства – ред.) проведены, помимо прочего, прозрачно, открыто и с соблюдением принципа недискриминации, что необходимо для обеспечения независимости общественного вещателя", - говорится в письме ЕК словацкому правительству, которое попало в распоряжение агентства. В конце апреля правительство Словакии одобрило реформу общественного теле- и радиовещателя республики RTVS, которая предполагала изменение названия организации и процедуры назначения руководства. Премьер республики Роберт Фицо тогда отмечал, что "ситуация в RTVS неустойчива, потому что радио и телевидение были убыточными в 2023 году". Он выражал мнение, что "RTVS объективно не может быть объективным, потому что находится в споре с правительством Словакии". Правительство Словакии тогда же предложило изменить название организации с Rozhlas a televizia Slovenska (RTVS, Радио и телевидение Словакии) на Slovensku televiziu a rozhlas (STVR, Словацкое телевидение и радио), а также внести некоторые корректировки в функционирование института. В частности, было предложено изменить процедуру назначения членов наблюдательного совета, которых ранее избирали депутаты парламента. После вступлением закона в силу четырех из девяти членов совета будет назначать министерство культуры, пятерых - парламент. В компетенцию совета будет передано и назначение генерального руководителя организации, которого ранее также избирал парламент. Оппозиция в Словакии выступала с критикой этой реформы, объяснив ее желанием правительства взять под контроль RTVS. RTVS объединяет несколько телеканалов и радиостанций, финансирование организации осуществляется в том числе и за счет государственного бюджета Словакии.

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

https://ria.ru/20240909/evrokomissiya-1971667822.html

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в мире, словакия, роберт фицо, еврокомиссия