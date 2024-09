https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html

"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей

"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей - РИА Новости, 13.09.2024

"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей

Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:04

2024-09-13T17:04

2024-09-13T17:09

москва

яндекс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743490700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1879c33a511623cadb1a46e7ae29ebf.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе. Как рассказали в компании, в службу поддержки пришло обращение от пользователя, к которому были прикреплены фотографии несовершеннолетних на самокате. По номеру на самокате и времени фото, о котором сообщил пользователь, специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. "С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними - 100 000 рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет", - добавили в пресс-службе. В августе дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240906/samokat-1971042498.html

https://ria.ru/20240807/samokat-1964694898.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, яндекс, общество