https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей - РИА Новости, 13.09.2024
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:04
2024-09-13T17:04
2024-09-13T17:09
москва
яндекс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743490700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1879c33a511623cadb1a46e7ae29ebf.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе. Как рассказали в компании, в службу поддержки пришло обращение от пользователя, к которому были прикреплены фотографии несовершеннолетних на самокате. По номеру на самокате и времени фото, о котором сообщил пользователь, специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. "С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними - 100 000 рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет", - добавили в пресс-службе. В августе дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240906/samokat-1971042498.html
https://ria.ru/20240807/samokat-1964694898.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743490700_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3832ab6f570275db4b3d330e5371a88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, яндекс, общество
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
Сервис "Яндекс Go" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе.
Как рассказали в компании, в службу поддержки пришло обращение от пользователя, к которому были прикреплены фотографии несовершеннолетних на самокате. По номеру на самокате и времени фото, о котором сообщил пользователь, специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.
"С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними - 100 000 рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет", - добавили в пресс-службе.
В августе дептранс Москвы
в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.