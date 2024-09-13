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"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей - РИА Новости, 13.09.2024
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17:04 13.09.2024 (обновлено: 17:09 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей - РИА Новости, 13.09.2024
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:04
2024-09-13T17:09
москва
яндекс
общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе. Как рассказали в компании, в службу поддержки пришло обращение от пользователя, к которому были прикреплены фотографии несовершеннолетних на самокате. По номеру на самокате и времени фото, о котором сообщил пользователь, специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. "С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними - 100 000 рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет", - добавили в пресс-службе. В августе дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240906/samokat-1971042498.html
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москва, яндекс, общество
Москва, Яндекс, Общество
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей

Сервис "Яндекс Go" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСервис электросамокатов Яндекс Go в Москве
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе.
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Как рассказали в компании, в службу поддержки пришло обращение от пользователя, к которому были прикреплены фотографии несовершеннолетних на самокате. По номеру на самокате и времени фото, о котором сообщил пользователь, специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.
"С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними - 100 000 рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет", - добавили в пресс-службе.
В августе дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
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