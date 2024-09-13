https://ria.ru/20240913/sanktsii-1972618935.html

Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции

Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции - РИА Новости, 13.09.2024

Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции

Новые санкции, которые вводят США в рамках мер по борьбе с телеканалом RT, будут "самыми строгими из возможных" и будут иметь "полностью блокирующий" характер,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:14

2024-09-13T21:14

2024-09-13T21:14

в мире

сша

государственный департамент сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Новые санкции, которые вводят США в рамках мер по борьбе с телеканалом RT, будут "самыми строгими из возможных" и будут иметь "полностью блокирующий" характер, заявил в пятницу спецпосланник и координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин. "Санкции, которые мы вводим и которые будут фигурировать в информационном бюллетене, являются самыми жесткими санкциями, которые может ввести наше правительство. Это полностью блокирующие финансовые санкции", - сказал Рубин, выступая на площадке госдепартамента.

https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, санкции в отношении россии