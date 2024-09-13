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Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции - РИА Новости, 13.09.2024
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21:14 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/sanktsii-1972618935.html
Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции
Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции - РИА Новости, 13.09.2024
Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции
Новые санкции, которые вводят США в рамках мер по борьбе с телеканалом RT, будут "самыми строгими из возможных" и будут иметь "полностью блокирующий" характер,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:14
2024-09-13T21:14
в мире
сша
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Новые санкции, которые вводят США в рамках мер по борьбе с телеканалом RT, будут "самыми строгими из возможных" и будут иметь "полностью блокирующий" характер, заявил в пятницу спецпосланник и координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин. "Санкции, которые мы вводим и которые будут фигурировать в информационном бюллетене, являются самыми жесткими санкциями, которые может ввести наше правительство. Это полностью блокирующие финансовые санкции", - сказал Рубин, выступая на площадке госдепартамента.
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в мире, сша, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
В мире, США, Государственный департамент США, Санкции в отношении России
Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции

Рубин: санкции США в рамках мер против RT будут самыми строгими из возможных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтудия телеканала Russia Today в Москве
Студия телеканала Russia Today в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Новые санкции, которые вводят США в рамках мер по борьбе с телеканалом RT, будут "самыми строгими из возможных" и будут иметь "полностью блокирующий" характер, заявил в пятницу спецпосланник и координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин.
"Санкции, которые мы вводим и которые будут фигурировать в информационном бюллетене, являются самыми жесткими санкциями, которые может ввести наше правительство. Это полностью блокирующие финансовые санкции", - сказал Рубин, выступая на площадке госдепартамента.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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