https://ria.ru/20240913/sanktsii-1972445202.html

ЕС опубликовал решение о продлении персональных санкций против россиян

ЕС опубликовал решение о продлении персональных санкций против россиян - РИА Новости, 13.09.2024

ЕС опубликовал решение о продлении персональных санкций против россиян

ЕС в пятницу опубликовал в официальном журнале решение о продлении на полгода до 15 марта 2025 года действующих с 2014 года персональных санкций против более... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:12

2024-09-13T10:12

2024-09-13T10:14

специальная военная операция на украине

россия

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. ЕС в пятницу опубликовал в официальном журнале решение о продлении на полгода до 15 марта 2025 года действующих с 2014 года персональных санкций против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых Брюссель считает причастными к так называемому "подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", решение вступило в силу. "Решение будет действовать до 15 марта 2025 года", - указывается в документе. ЕС не продлил ограничительные меры в отношении бывшего гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина, а также матери Евгения Пригожина Виолетты. Также из списков удалили пять ранее скончавшихся фигурантов. После введения в июне этого года 14-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают порядка 2,2 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240905/bouz-1970792357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика