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ЕС опубликовал решение о продлении персональных санкций против россиян - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 13.09.2024 (обновлено: 10:14 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/sanktsii-1972445202.html
ЕС опубликовал решение о продлении персональных санкций против россиян
ЕС опубликовал решение о продлении персональных санкций против россиян - РИА Новости, 13.09.2024
ЕС опубликовал решение о продлении персональных санкций против россиян
ЕС в пятницу опубликовал в официальном журнале решение о продлении на полгода до 15 марта 2025 года действующих с 2014 года персональных санкций против более... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:12
2024-09-13T10:14
специальная военная операция на украине
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. ЕС в пятницу опубликовал в официальном журнале решение о продлении на полгода до 15 марта 2025 года действующих с 2014 года персональных санкций против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых Брюссель считает причастными к так называемому "подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", решение вступило в силу. "Решение будет действовать до 15 марта 2025 года", - указывается в документе. ЕС не продлил ограничительные меры в отношении бывшего гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина, а также матери Евгения Пригожина Виолетты. Также из списков удалили пять ранее скончавшихся фигурантов. После введения в июне этого года 14-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают порядка 2,2 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
https://ria.ru/20240905/bouz-1970792357.html
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россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
ЕС опубликовал решение о продлении персональных санкций против россиян

ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч россиян до 15 марта 2025 года

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. ЕС в пятницу опубликовал в официальном журнале решение о продлении на полгода до 15 марта 2025 года действующих с 2014 года персональных санкций против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых Брюссель считает причастными к так называемому "подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", решение вступило в силу.
"Решение будет действовать до 15 марта 2025 года", - указывается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
ЕС не продлил ограничительные меры в отношении бывшего гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина, а также матери Евгения Пригожина Виолетты. Также из списков удалили пять ранее скончавшихся фигурантов.
После введения в июне этого года 14-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают порядка 2,2 тысячи физлиц и организаций.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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