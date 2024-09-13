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ЕК предложит странам ЕС продлить антироссийские санкции до трех лет - РИА Новости, 13.09.2024
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08:26 13.09.2024 (обновлено: 08:51 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/sanktsii-1972429573.html
ЕК предложит странам ЕС продлить антироссийские санкции до трех лет
ЕК предложит странам ЕС продлить антироссийские санкции до трех лет - РИА Новости, 13.09.2024
ЕК предложит странам ЕС продлить антироссийские санкции до трех лет
Еврокомиссия в пятницу предложит послам стран ЕС продлить сроки действия санкций, в том числе против РФ, с 6 месяцев до 36 месяцев или на неопределенный срок,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:26
2024-09-13T08:51
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу предложит послам стран ЕС продлить сроки действия санкций, в том числе против РФ, с 6 месяцев до 36 месяцев или на неопределенный срок, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников."ЕК сегодня утром представит послам ЕС варианты продления срока действия санкций до 36 месяцев или продления их на неопределенный срок", - приводит издание слова трех официальных лиц ЕС. Отмечается, что любое решение по этому вопросу потребует согласия всех 27 государств-членов.Как отмечает издание, такое решение связано со стремлением ЕС "успокоить США". В настоящее время санкции ЕС продлеваются каждые шесть месяцев."Тридцать шесть месяцев остаются приемлемым вариантом... Американцы были непреклонны в том, что меньше этого для них неприемлемо", - сказал официальный представитель ЕС.Как отмечается, посол Венгрии в ЕС уже дал понять, что расширение периода действия санкций должно решаться лидерами стран блока.По данным Financial Times, некоторые должностные лица считают, что обеспокоенность США по поводу продления санкций преувеличена."Санкции действуют с 2014 года. Нам всегда удавалось их продлевать", - приводит издание слова одного из чиновников ЕС.В сентябре Совет ЕС официально заявил, что продлил до 15 марта 2025 года действующие с 2014 года персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых Брюссель считает причастными к так называемой "угрозе суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины".РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240905/bouz-1970792357.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, еврокомиссия, в мире, венгрия, сша
Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Еврокомиссия, В мире, Венгрия, США
ЕК предложит странам ЕС продлить антироссийские санкции до трех лет

ЕК предложит странам ЕС продлить антироссийские санкции с 6 до 36 месяцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу предложит послам стран ЕС продлить сроки действия санкций, в том числе против РФ, с 6 месяцев до 36 месяцев или на неопределенный срок, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
"ЕК сегодня утром представит послам ЕС варианты продления срока действия санкций до 36 месяцев или продления их на неопределенный срок", - приводит издание слова трех официальных лиц ЕС. Отмечается, что любое решение по этому вопросу потребует согласия всех 27 государств-членов.
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5 сентября, 12:33
Как отмечает издание, такое решение связано со стремлением ЕС "успокоить США". В настоящее время санкции ЕС продлеваются каждые шесть месяцев.
"Тридцать шесть месяцев остаются приемлемым вариантом... Американцы были непреклонны в том, что меньше этого для них неприемлемо", - сказал официальный представитель ЕС.
Как отмечается, посол Венгрии в ЕС уже дал понять, что расширение периода действия санкций должно решаться лидерами стран блока.
По данным Financial Times, некоторые должностные лица считают, что обеспокоенность США по поводу продления санкций преувеличена.
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"Санкции действуют с 2014 года. Нам всегда удавалось их продлевать", - приводит издание слова одного из чиновников ЕС.
В сентябре Совет ЕС официально заявил, что продлил до 15 марта 2025 года действующие с 2014 года персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых Брюссель считает причастными к так называемой "угрозе суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины".
РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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