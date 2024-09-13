https://ria.ru/20240913/sandu-1972482661.html

Эксперт рассказал о последствиях в случае проигрыша Санду

Эксперт рассказал о последствиях в случае проигрыша Санду - РИА Новости, 13.09.2024

Эксперт рассказал о последствиях в случае проигрыша Санду

Проигрыш на предстоящих президентских выборах в Молдавии действующей главы республики Майи Санду дает шанс на сохранение стабильности в Приднестровье, заявил... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:33

2024-09-13T12:33

2024-09-13T12:33

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молдавия

кишинев

россия

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обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Проигрыш на предстоящих президентских выборах в Молдавии действующей главы республики Майи Санду дает шанс на сохранение стабильности в Приднестровье, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, в том числе Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. "На наш взгляд, даже такие послушные и исполнительные прозападные политики, как Майя Санду и ее команда, понимают, что военные авантюры всегда имеют непредсказуемые последствия и могут оказаться опасными, прежде всего для них самих. Поэтому проигрыш Санду – для Молдовы это шанс сойти с гибельного для нее пути, а для Приднестровья это надежда сохранить относительную стабильность", - сказал Шорников. По его словам, если исходить из возможной победы Санду, которая за весь период своего первого президентского срока так и не удосужилась разблокировать диалог с Тирасполем, то логично предположить, что и на новом сроке переговорный процесс с Приднестровьем не будет приоритетом для Кишинева. "Это не хорошо и не плохо, стагнация в нашей ситуации – скорее, даже плюс. Однако те шаги, которые были предприняты молдавской стороной в последнее время, говорят о том, что Приднестровье в покое не оставят", - отметил собеседник агентства. Он считает, что Тирасполю следует всерьез готовится к попыткам экономического принуждения к политической сдаче республики. Причем, массированное давление будет идти не только со стороны Кишинева, но и со стороны Киева, Бухареста, Евросоюза и США. Выстоять в условиях возможного энергетического коллапса, которое готовят для населения Молдовы и Приднестровья, Тирасполю будет весьма сложно. "Победа Санду – это сохранение тех тенденций, которые проявились в 2021-2024 годах – это углубление социально-экономической катастрофы и дальнейшая милитаризация Молдовы с перспективой ее вовлечения в украинский кризис", - заметил эксперт. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972326939.html

https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971881330.html

молдавия

кишинев

россия

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здоровье - общество, молдавия, кишинев, россия, майя санду, обсе