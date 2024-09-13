Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях в случае проигрыша Санду - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/sandu-1972482661.html
Эксперт рассказал о последствиях в случае проигрыша Санду
Эксперт рассказал о последствиях в случае проигрыша Санду - РИА Новости, 13.09.2024
Эксперт рассказал о последствиях в случае проигрыша Санду
Проигрыш на предстоящих президентских выборах в Молдавии действующей главы республики Майи Санду дает шанс на сохранение стабильности в Приднестровье, заявил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:33
2024-09-13T12:33
здоровье - общество
молдавия
кишинев
россия
майя санду
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Проигрыш на предстоящих президентских выборах в Молдавии действующей главы республики Майи Санду дает шанс на сохранение стабильности в Приднестровье, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, в том числе Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. "На наш взгляд, даже такие послушные и исполнительные прозападные политики, как Майя Санду и ее команда, понимают, что военные авантюры всегда имеют непредсказуемые последствия и могут оказаться опасными, прежде всего для них самих. Поэтому проигрыш Санду – для Молдовы это шанс сойти с гибельного для нее пути, а для Приднестровья это надежда сохранить относительную стабильность", - сказал Шорников. По его словам, если исходить из возможной победы Санду, которая за весь период своего первого президентского срока так и не удосужилась разблокировать диалог с Тирасполем, то логично предположить, что и на новом сроке переговорный процесс с Приднестровьем не будет приоритетом для Кишинева. "Это не хорошо и не плохо, стагнация в нашей ситуации – скорее, даже плюс. Однако те шаги, которые были предприняты молдавской стороной в последнее время, говорят о том, что Приднестровье в покое не оставят", - отметил собеседник агентства. Он считает, что Тирасполю следует всерьез готовится к попыткам экономического принуждения к политической сдаче республики. Причем, массированное давление будет идти не только со стороны Кишинева, но и со стороны Киева, Бухареста, Евросоюза и США. Выстоять в условиях возможного энергетического коллапса, которое готовят для населения Молдовы и Приднестровья, Тирасполю будет весьма сложно. "Победа Санду – это сохранение тех тенденций, которые проявились в 2021-2024 годах – это углубление социально-экономической катастрофы и дальнейшая милитаризация Молдовы с перспективой ее вовлечения в украинский кризис", - заметил эксперт. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972326939.html
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971881330.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, молдавия, кишинев, россия, майя санду, обсе
Здоровье - Общество, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, ОБСЕ
Эксперт рассказал о последствиях в случае проигрыша Санду

Эксперт: проигрыш Санду даст шанс на стабильность в Приднестровье

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Проигрыш на предстоящих президентских выборах в Молдавии действующей главы республики Майи Санду дает шанс на сохранение стабильности в Приднестровье, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, в том числе Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Молдавская оппозиция обвинила Санду в преследовании оппонентов
12 сентября, 16:28
"На наш взгляд, даже такие послушные и исполнительные прозападные политики, как Майя Санду и ее команда, понимают, что военные авантюры всегда имеют непредсказуемые последствия и могут оказаться опасными, прежде всего для них самих. Поэтому проигрыш Санду – для Молдовы это шанс сойти с гибельного для нее пути, а для Приднестровья это надежда сохранить относительную стабильность", - сказал Шорников.
По его словам, если исходить из возможной победы Санду, которая за весь период своего первого президентского срока так и не удосужилась разблокировать диалог с Тирасполем, то логично предположить, что и на новом сроке переговорный процесс с Приднестровьем не будет приоритетом для Кишинева. "Это не хорошо и не плохо, стагнация в нашей ситуации – скорее, даже плюс. Однако те шаги, которые были предприняты молдавской стороной в последнее время, говорят о том, что Приднестровье в покое не оставят", - отметил собеседник агентства.
Он считает, что Тирасполю следует всерьез готовится к попыткам экономического принуждения к политической сдаче республики. Причем, массированное давление будет идти не только со стороны Кишинева, но и со стороны Киева, Бухареста, Евросоюза и США. Выстоять в условиях возможного энергетического коллапса, которое готовят для населения Молдовы и Приднестровья, Тирасполю будет весьма сложно. "Победа Санду – это сохранение тех тенденций, которые проявились в 2021-2024 годах – это углубление социально-экономической катастрофы и дальнейшая милитаризация Молдовы с перспективой ее вовлечения в украинский кризис", - заметил эксперт.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС
10 сентября, 16:39
 
Здоровье - ОбществоМолдавияКишиневРоссияМайя СандуОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала