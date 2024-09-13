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Лебедев резко высказался о представителях одной профессии - РИА Новости, 13.09.2024
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13:50 13.09.2024 (обновлено: 13:58 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/rossiya-1972506553.html
Лебедев резко высказался о представителях одной профессии
Лебедев резко высказался о представителях одной профессии - РИА Новости, 13.09.2024
Лебедев резко высказался о представителях одной профессии
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил на своем канале, что нейросети способны заменить "провинциальных журналистов". РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:50
2024-09-13T13:58
общество
артемий лебедев
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил на своем канале, что нейросети способны заменить "провинциальных журналистов".Так Лебедев прокомментировал новость о том, что на рынке труда наблюдается снижение спроса на редакторов и копирайтеров."На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу типа провинциальных журналистов спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста", — сказал он.Впрочем, дизайнер подчеркнул, что услуги журналистов, умеющих писать сценарии и вдумчивые тексты, сегодня стоят дорого как никогда.
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общество, артемий лебедев
Общество, Артемий Лебедев
Лебедев резко высказался о представителях одной профессии

Артемий Лебедев: провинциальных журналистов может заменить ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил на своем канале, что нейросети способны заменить "провинциальных журналистов".
Так Лебедев прокомментировал новость о том, что на рынке труда наблюдается снижение спроса на редакторов и копирайтеров.
"На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу типа провинциальных журналистов спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста", — сказал он.
Впрочем, дизайнер подчеркнул, что услуги журналистов, умеющих писать сценарии и вдумчивые тексты, сегодня стоят дорого как никогда.
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