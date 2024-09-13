https://ria.ru/20240913/rossiya-1972506553.html

Лебедев резко высказался о представителях одной профессии

Лебедев резко высказался о представителях одной профессии - РИА Новости, 13.09.2024

Лебедев резко высказался о представителях одной профессии

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил на своем канале, что нейросети способны заменить "провинциальных журналистов". РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:50

2024-09-13T13:50

2024-09-13T13:58

общество

артемий лебедев

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил на своем канале, что нейросети способны заменить "провинциальных журналистов".Так Лебедев прокомментировал новость о том, что на рынке труда наблюдается снижение спроса на редакторов и копирайтеров."На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу типа провинциальных журналистов спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста", — сказал он.Впрочем, дизайнер подчеркнул, что услуги журналистов, умеющих писать сценарии и вдумчивые тексты, сегодня стоят дорого как никогда.

https://ria.ru/20240808/zarplaty-1964798755.html

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2024

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общество, артемий лебедев