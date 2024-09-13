https://ria.ru/20240913/rospotrebnadzor-1972560379.html

Роспотребнадзор рассказал о помощи странам Африки в борьбе с оспой обезьян

Роспотребнадзор рассказал о помощи странам Африки в борьбе с оспой обезьян - РИА Новости, 13.09.2024

Роспотребнадзор рассказал о помощи странам Африки в борьбе с оспой обезьян

Специалисты Роспотребнадзора оказывают содействие странам Африки в борьбе с оспой обезьян, также переданы тест-системы для выявления болезни, сообщила... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:53

2024-09-13T16:53

2024-09-13T16:58

здоровье - общество

африка

бурунди

руанда

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора оказывают содействие странам Африки в борьбе с оспой обезьян, также переданы тест-системы для выявления болезни, сообщила пресс-служба ведомства. "После объявления вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора стали одними из первых, кто прибыл в Африку для содействия в борьбе с заболеванием",- говорится в сообщении. C 4 по 13 сентября 2024 года группа эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов, специалистов по лабораторной диагностике провели работу в Бурунди, Руанде и Уганде, уточнили в ведомстве. В очагах инфекции специалисты Роспотребнадзора оказали содействие в оценке истинной эпидемиологической обстановки, организации лабораторного тестирования, изучении особенности клинического течения заболевания, совершенствовании профилактических и противоэпидемических мероприятий, пояснили в пресс-службе. "Органам здравоохранения африканских стран переданы тесты для ПЦР-диагностики вируса оспы обезьян и схожих вирусов, производимые научным центром "Вектор" Роспотребнадзора и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Тесты показали свою высокую эффективность в полевых условиях",- подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240913/voz-1972498596.html

африка

бурунди

руанда

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здоровье - общество, африка, бурунди, руанда, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)