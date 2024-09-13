https://ria.ru/20240913/rospotrebnadzor-1972432927.html

В России резко выросло число вариантов коронавируса, обходящих иммунитет

В России резко выросло число вариантов коронавируса, обходящих иммунитет - РИА Новости, 13.09.2024

В России резко выросло число вариантов коронавируса, обходящих иммунитет

В России отмечается резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:09

2024-09-13T09:09

2024-09-13T10:30

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В России отмечается резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT", — говорится в релизе.Эти варианты отличаются особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки, пояснили в пресс-службе.По имеющимся данным, варианты LB.1 и KP.3 демонстрируют повышенную инфекционность по сравнению с их предшественником, а мутация, обнаруженная в варианте LB.1, значительно усиливает способность вируса обходить иммунный ответ.Резкое увеличение доли этих вариантов среди циркулирующих в России вместе с сезонными факторами привело к существенному росту заболеваемости COVID-19 в начале сентября, заключили в Роспотребнадзоре. Как сообщал оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за прошлую неделю показатель заболеваемости составил 17,28 на 100 тысяч населения, увеличившись на 17,3 процента. Рост отмечался в 68 регионах, из них в 19 — выше, чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20240901/covid-19-1969754310.html

https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952095143.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, здоровье - общество