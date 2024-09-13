https://ria.ru/20240913/rosgvardiya-1972589529.html

Росгвардия показала кадры задержания поджигателей релейных шкафов

Росгвардия показала кадры задержания поджигателей релейных шкафов - РИА Новости, 13.09.2024

Росгвардия показала кадры задержания поджигателей релейных шкафов

Росгвардия показала видео задержания поджигателей релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново", кадры опубликованы в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:24

2024-09-13T18:24

2024-09-13T18:25

происшествия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

московская железная дорога

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Росгвардия показала видео задержания поджигателей релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново", кадры опубликованы в Telegram-канале Росгвардии Москвы. На опубликованном видео показано задержание двух молодых людей, причастных к поджогу релейных шкафов. Один из них был пойман сотрудниками ОМОН на улице, второго задержали в одном из жилых помещений. В пятницу в МВД РФ сообщили, что четверых молодых людей задержали за поджог релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново". По словам одного из задержанных, в мессенджере ему предложили за деньги поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге. Согласно сообщению, по полученной от кураторов инструкции он предложил троим знакомым подзаработать. Как рассказали в МВД, злоумышленники приобрели зажигательную смесь и ночью подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для поджога. Преступление было зафиксировано ими на камеру мобильного телефона, видеоотчёт отправлен заказчику. В тот же день они получили от куратора денежное вознаграждение в размере 34 000 рублей. По данному факту против четырёх граждан возбуждены уголовные дела по статье о теракте, фигуранты дела арестованы.

https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html

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Задержание поджигателей релейных шкафов Задержание поджигателей релейных шкафов 2024-09-13T18:24 true PT0M35S

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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, московская железная дорога, московская область (подмосковье)