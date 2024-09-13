https://ria.ru/20240913/rosgvardiya-1972589529.html
Росгвардия показала кадры задержания поджигателей релейных шкафов
Росгвардия показала кадры задержания поджигателей релейных шкафов - РИА Новости, 13.09.2024
Росгвардия показала кадры задержания поджигателей релейных шкафов
Росгвардия показала видео задержания поджигателей релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново", кадры опубликованы в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:24
2024-09-13T18:24
2024-09-13T18:25
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
московская железная дорога
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972588998_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04fd64069449a25ef523d43437d659ad.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Росгвардия показала видео задержания поджигателей релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново", кадры опубликованы в Telegram-канале Росгвардии Москвы. На опубликованном видео показано задержание двух молодых людей, причастных к поджогу релейных шкафов. Один из них был пойман сотрудниками ОМОН на улице, второго задержали в одном из жилых помещений. В пятницу в МВД РФ сообщили, что четверых молодых людей задержали за поджог релейных шкафов в районе подмосковной железнодорожной станции "Храпуново". По словам одного из задержанных, в мессенджере ему предложили за деньги поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге. Согласно сообщению, по полученной от кураторов инструкции он предложил троим знакомым подзаработать. Как рассказали в МВД, злоумышленники приобрели зажигательную смесь и ночью подъехали к указанному куратором участку железнодорожных путей для поджога. Преступление было зафиксировано ими на камеру мобильного телефона, видеоотчёт отправлен заказчику. В тот же день они получили от куратора денежное вознаграждение в размере 34 000 рублей. По данному факту против четырёх граждан возбуждены уголовные дела по статье о теракте, фигуранты дела арестованы.
https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972588998_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5f796ea106a029c983a3da2cb88c6ce3.jpg
Задержание поджигателей релейных шкафов
Задержание поджигателей релейных шкафов
2024-09-13T18:24
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, московская железная дорога, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Московская железная дорога, Московская область (Подмосковье)
Росгвардия показала кадры задержания поджигателей релейных шкафов
Опубликовано видео задержания поджигателей релейных шкафов в Подмосковье