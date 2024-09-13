https://ria.ru/20240913/reutov-1972609809.html

В Реутове модернизируют около 6 км теплосетей и реконструируют 3 котельных

В Реутове модернизируют около 6 км теплосетей и реконструируют 3 котельных - РИА Новости, 13.09.2024

В Реутове модернизируют около 6 км теплосетей и реконструируют 3 котельных

В Реутове модернизируют почти шесть километров теплосетей, реконструируют три котельных, а также восемь центрально-тепловых пунктов, на модернизацию систем ЖКХ... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:01

2024-09-13T20:01

2024-09-13T20:01

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Реутове модернизируют почти шесть километров теплосетей, реконструируют три котельных, а также восемь центрально-тепловых пунктов, на модернизацию систем ЖКХ за 2024-2027 годы в округ будет направлено более трех миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ, которые ведутся на одном из участков теплосети, а также пообщался с местными жителями."Мы вас сегодня пригласили, чтобы отчитаться о модернизации теплосетей. Наша ключевая задача – все старое заменить, все, что поверху идет - убрать под землю, а также обновить котельные, которые устарели. На эти цели выделено более 3 миллиардов рублей. Что касается тротуаров, тоже все сделаем после завершения теплотрассы. А в апреле-мае посадим деревья", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.В этом году реконструируют два участка теплосети. На улице Советской идут масштабные работы рядом с жилыми домами и школой №3, которые получают теплоснабжение от Котельной №2. Это участок длиной 1,5 километра. В процессе реконструкции трубы, проложенные на территории школы, уберут под землю. Диаметр обновленных сетей будет больше, что позволит увеличить надежность и мощность теплоснабжения 43 МКД, двух школ, четырех детсадов и филиала МОНИКИ.Положительные изменения почувствуют 7,5 тысячи человек. Сейчас готовность – 47%. Завершить все работы планируют до 15 октября.Также в 2024 году в Реутове приведут в порядок участок от улицы Победы до детсада №9 на улицу Гагарина. На данный момент демонтируют старые сети и устанавливают временный трубопровод, после чего проложат новые трубы. Выполнено 52% работ. Уже в середине октябре участок длинной 850 метров, обслуживающий 9,4 тысячи человек из 36 МКД и пяти соцобъектов, будет сдан.Кроме того, в следующем году планируют обновить еще семь участков теплосетей общей протяженностью 2,5 километра и начать реконструкцию двух котельных: №5 на Юбилейном проспекте и №1 на улице Новогиреевская. Оба объекта сдадут в 2026 году.Пятая котельная отапливает половину южной части города: 54 МКД, три школы, пять детсадов, три социально значимых объекта и так далее – порядка 23 тысяч жителей. На данный момент износ оборудования составляет 82%. После реконструкции по госпрограмме ее мощность увеличится до 80 гигакалорий в час. Котельная №1 обеспечивает третий и часть пятого микрорайонов. Ее мощность также будет увеличена с 60 до 80 гигакалорий в час.В 2027 году в Реутове отремонтируют восемь центрально-тепловых пунктов, обновят один и построят два участка теплосети, а также реконструируют котельную №6 на улице Победы, после чего переведут ее в режим центрального теплового пункта (ЦТП).

https://ria.ru/20240913/vorobev--1972592493.html

https://ria.ru/20240913/podmoskove-1972517769.html

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реутов, московская область (подмосковье), советский , андрей воробьев