https://ria.ru/20240913/rets-1972576725.html
РЭЦ презентовал инструменты для выхода на международные рынки в Казани
РЭЦ презентовал инструменты для выхода на международные рынки в Казани - РИА Новости, 13.09.2024
РЭЦ презентовал инструменты для выхода на международные рынки в Казани
Мероприятие Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) по развитию предпринимательства в республике Татарстан прошло 13 сентября в Казани при поддержке... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:44
2024-09-13T17:44
2024-09-13T17:44
экономика
республика татарстан (татарстан)
россия
казань
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мероприятие Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) по развитию предпринимательства в республике Татарстан прошло 13 сентября в Казани при поддержке правительства Татарстана, сообщает центр."С приветственным словом к бизнесу республики обратились первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова, а также заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер. Управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко представил систему поддержки экспорта Российской Федерации, а также инструменты и каналы ее получения. В своем выступлении он подробно рассказал о направлениях поддержки и продуктовом портфеле РЭЦ, который включает в себя полный спектр экспертной и финансовой поддержки для российских экспортеров", - говорится в сообщении.Мурашко акцентировал внимание участников клиентского дня на том, что группа РЭЦ предлагает разнообразные инструменты государственной поддержки экспорта, которые помогают компаниям успешно выходить на международные рынки. В частности, он отметил важность и востребованность финансовых инструментов, которые могут значительно снизить финансовую нагрузку на экспортеров."Наша цель - создать максимально комфортные условия для бизнеса, чтобы компании могли сосредоточиться на развитии и расширении своих экспортных возможностей. Российский экспортный центр продолжает активно работать над тем, чтобы поддерживать отечественных производителей и помогать им успешно конкурировать на международной арене", - отметил управляющий директор продуктового офиса РЭЦ.Кроме того, в своем выступлении он рассказал о возможностях государственной цифровой платформы "Мой экспорт", которая стала важным инструментом для российских компаний. Платформа предоставляет доступ к актуальной информации о международных рынках, а также к различным услугам, которые помогают упростить процесс выхода на экспорт."Цифровизация - это ключевой элемент в поддержке экспорта. Платформа "Мой экспорт" позволяет компаниям быстро находить нужные для себя услуги, оптимизировать бизнес-процессы и как итог ускоряет процесс выхода на международные рынки", - сказал Мурашко.Директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов провел презентацию возможностей сервиса "Профессионалы экспорта" - онлайн-платформы, созданной в рамках экосистемы "Мой экспорт"."Она предназначена для облегчения и ускорения процесса экспорта и импорта товаров и услуг между бизнес-партнерами", – пояснил он.Основная цель маркетплейса - создание пространства, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут находить новых партнеров, а также расширять свой бизнес за счет доступа к новым рынкам. Она была открыта в 2021 году. Сейчас на ней представлено 39 услуг, из которых 12 услуг предоставляются с господдержкой от региональных Центров поддержки экспорта.Также на мероприятии экспортеры были дополнительно проинформированы о работе и доступных инструментах центра поддержки экспорта Республики Татарстан. Представители центра рассказали о специфике поддержки местных компаний, а также о том, как они могут воспользоваться ресурсами РЭЦ для расширения своих экспортных возможностей. Это взаимодействие между региональными и федеральными структурами является важным шагом к созданию единой системы поддержки экспорта в стране.В рамках презентации также состоялись консультации в формате ответов на вопросы участников. Экспортеры смогли задать интересующие их вопросы и получить квалифицированные ответы от экспертов РЭЦ. Это позволило не только прояснить нюансы работы системы поддержки, но и наладить диалог между представителями бизнеса и государственными структурами.
https://ria.ru/20240913/rets-1972500184.html
https://ria.ru/20240911/podderzhka-1972002696.html
https://ria.ru/20240913/rets-1972457481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика татарстан (татарстан), россия, казань, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Казань, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мероприятие Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) по развитию предпринимательства в республике Татарстан прошло 13 сентября в Казани при поддержке правительства Татарстана, сообщает центр.
"С приветственным словом к бизнесу республики обратились первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова, а также заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер. Управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко представил систему поддержки экспорта Российской Федерации, а также инструменты и каналы ее получения. В своем выступлении он подробно рассказал о направлениях поддержки и продуктовом портфеле РЭЦ, который включает в себя полный спектр экспертной и финансовой поддержки для российских экспортеров", - говорится в сообщении.
Мурашко акцентировал внимание участников клиентского дня на том, что группа РЭЦ предлагает разнообразные инструменты государственной поддержки экспорта, которые помогают компаниям успешно выходить на международные рынки. В частности, он отметил важность и востребованность финансовых инструментов, которые могут значительно снизить финансовую нагрузку на экспортеров.
"Наша цель - создать максимально комфортные условия для бизнеса, чтобы компании могли сосредоточиться на развитии и расширении своих экспортных возможностей. Российский экспортный центр продолжает активно работать над тем, чтобы поддерживать отечественных производителей и помогать им успешно конкурировать на международной арене", - отметил управляющий директор продуктового офиса РЭЦ.
Кроме того, в своем выступлении он рассказал о возможностях государственной цифровой платформы "Мой экспорт", которая стала важным инструментом для российских компаний. Платформа предоставляет доступ к актуальной информации о международных рынках, а также к различным услугам, которые помогают упростить процесс выхода на экспорт.
"Цифровизация - это ключевой элемент в поддержке экспорта. Платформа "Мой экспорт" позволяет компаниям быстро находить нужные для себя услуги, оптимизировать бизнес-процессы и как итог ускоряет процесс выхода на международные рынки", - сказал Мурашко.
Директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ
Артур Завьялов провел презентацию возможностей сервиса "Профессионалы экспорта" - онлайн-платформы, созданной в рамках экосистемы "Мой экспорт".
"Она предназначена для облегчения и ускорения процесса экспорта и импорта товаров и услуг между бизнес-партнерами", – пояснил он.
Основная цель маркетплейса - создание пространства, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут находить новых партнеров, а также расширять свой бизнес за счет доступа к новым рынкам. Она была открыта в 2021 году. Сейчас на ней представлено 39 услуг, из которых 12 услуг предоставляются с господдержкой от региональных Центров поддержки экспорта.
Также на мероприятии экспортеры были дополнительно проинформированы о работе и доступных инструментах центра поддержки экспорта Республики Татарстан. Представители центра рассказали о специфике поддержки местных компаний, а также о том, как они могут воспользоваться ресурсами РЭЦ для расширения своих экспортных возможностей. Это взаимодействие между региональными и федеральными структурами является важным шагом к созданию единой системы поддержки экспорта в стране.
В рамках презентации также состоялись консультации в формате ответов на вопросы участников. Экспортеры смогли задать интересующие их вопросы и получить квалифицированные ответы от экспертов РЭЦ. Это позволило не только прояснить нюансы работы системы поддержки, но и наладить диалог между представителями бизнеса и государственными структурами.