https://ria.ru/20240913/rets-1972566848.html
РЭЦ усиливает бренд "Сделано в России" для выхода на мировые рынки
РЭЦ усиливает бренд "Сделано в России" для выхода на мировые рынки - РИА Новости, 13.09.2024
РЭЦ усиливает бренд "Сделано в России" для выхода на мировые рынки
На пленарном заседании VII делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области", прошедшем 13 сентября, вице-президент Российского экспортного... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T17:26
2024-09-13T17:26
2024-09-13T17:41
российский экспортный центр (рэц)
экономика
павел малков
рязанская область
китай
россия
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972569473_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_56b48be480ddadb5788b1efde48daf51.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На пленарном заседании VII делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области", прошедшем 13 сентября, вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель поднял вопрос о важности программы продвижения национального бренда "Сделано в России" и обозначил актуальные вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры при выходе за рубеж, сообщает центр.Открыл дискуссию губернатор Рязанской области Павел Малков. Он рассказал об экспортных результатах региона и поддержке бизнеса со стороны властей, а также обозначил значимость мероприятия."Дни международного бизнеса в Рязанской области – важное и полезное мероприятие. Главный его эффект – это значительный рост количества экспортеров. За последние четыре года в регионе их стало больше в 2 раза и динамика роста сохраняется. Такие мероприятия позволяют наладить деловые связи, новые контакты, наметить дальнейшие планы развития и обсудить меры поддержки. Понять, насколько эффективно они работают, что дополнительно нужно добавить или скорректировать. Экспорт – один из приоритетов развития Рязанской области, активно и системно работаем в этом направлении. Благодарим РЭЦ за всестороннюю поддержку. Конкурентное преимущество Рязанской области – диверсифицированная экономика. У нас представлены буквально все отрасли и направления. Нам есть что предложить партнерам из других стран", - отметил Малков.Генкель в свою очередь отметил, что РЭЦ активно работает над приоритизацией системы поддержки экспорта, адаптируя инструменты к меняющимся условиям внешней среды."Выход на международные рынки - это всегда вызов, требующий значительных усилий и ресурсов. Российский экспортный центр как главный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в нашей стране на постоянной основе совместно с профильными министерствами и ведомствами, администрациями регионов выявляет актуальную проблематику экспортеров", - подчеркнул вице-президент РЭЦ.Как отметил Генкель, результаты недавних опросов показывают, что около 60% респондентов ожидают рост экспорта в ближайшее время. Однако многие компании сталкиваются с серьезными трудностями: растут транспортные расходы, высокие таможенные пошлины снижают конкурентоспособность продукции, а также возникают проблемы с валютными расчетами. Ситуацию усугубляют рост цен на сырье и комплектующие, трудности с продвижением бренда на новых рынках, проблемы в найме и обучении квалифицированных сотрудников. В этом контексте вице-президент РЭЦ акцентировал внимание на том, что поддержка РЭЦ охватывает все этапы выхода на зарубежные рынки."Мы предоставляем как финансовые, так и нефинансовые услуги, работая с экспортерами из всех отраслей несырьевого сектора экономики. Это комплексный процесс, и успех на внешних рынках достигается через точечные и долгосрочные действия", - отметил он.Подтвердить свою конкурентоспособность на зарубежных рынках экспортерам помогает сертификат "Сделано в России". Подача заявки - это довольно простой, быстрый процесс. На данный момент уже более 7,3 тысячи товарных позиций от более чем 370 компаний успешно продвигаются под этим брендом. Логотип "Сделано в России", известный более чем в 70 странах, стал символом качества, надежности и достоинства, заслужив доверие дистрибьюторов и потребителей по всему миру."Присоединившись к сообществу "Сделано в России", компании получают ряд преимуществ. Во-первых, они получают приоритетное продвижение через нашу зарубежную инфраструктуру, включая постоянные павильоны продуктов питания и национальные магазины на маркетплейсах. Во-вторых, участники могут принимать участие в уникальных маркетинговых мероприятиях, таких как фестивали-ярмарки в Китае и спортивные события с легендами хоккея, которые помогают наладить контакт с потребителями и развивать сотрудничество с дистрибьюторами и ритейлерами. Также мы обеспечиваем приоритетную информационную поддержку ресурсами РЭЦ как в России, так и за границей. Наконец, компании могут ассоциироваться с известными амбассадорами "Сделано в России" и титулованными спортсменами, что позволяет им продвигаться через популярных блогеров и привлекать новых клиентов", - уточнил Генкель.Одной из ключевых инициатив также является активное сотрудничество с зарубежными дружественными государствами для продвижения продукции российских компаний. РЭЦ организует выставки и бизнес-миссии, предоставляя экспортерам доступ к аналитическим данным и консультациям.На пленарной сессии также присутствовали делегации из Белоруссии, Узбекистана, Кубы, Турции и Китая. Генкель отметил важность этих стран как приоритетных рынков для поставок российской продукции. Так, в этом году РЭЦ значительно расширил программу продвижения "Сделано в России" в Китае. Проведены два фестиваля-ярмарки, где китайские потребители смогли ознакомиться с качественной российской продукцией. Также запущена франшиза "Сделано в России" для партнеров национальных магазинов в Китае."Этот формат позволяет открывать розничные точки продаж российской продукции на крупнейших маркетплейсах страны, что значительно увеличивает доступность наших товаров для потребителей", - пояснил вице-президент РЭЦ.Таким образом, по словам Генкеля, программа продвижения "Сделано в России" становится важным инструментом для российских компаний, стремящихся занять свои ниши на международных рынках. С помощью РЭЦ они получают необходимую поддержку и ресурсы для успешного выхода на новые горизонты.
https://ria.ru/20240913/rets-1972457481.html
https://ria.ru/20240912/eksport-1972379301.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, павел малков, рязанская область, китай, россия, бренд сделано в россии (made in russia)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Павел Малков, Рязанская область, Китай, Россия, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На пленарном заседании VII делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области", прошедшем 13 сентября, вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель поднял вопрос о важности программы продвижения национального бренда "Сделано в России" и обозначил актуальные вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры при выходе за рубеж, сообщает центр.
Открыл дискуссию губернатор Рязанской области Павел Малков
. Он рассказал об экспортных результатах региона и поддержке бизнеса со стороны властей, а также обозначил значимость мероприятия.
"Дни международного бизнеса в Рязанской области – важное и полезное мероприятие. Главный его эффект – это значительный рост количества экспортеров. За последние четыре года в регионе их стало больше в 2 раза и динамика роста сохраняется. Такие мероприятия позволяют наладить деловые связи, новые контакты, наметить дальнейшие планы развития и обсудить меры поддержки. Понять, насколько эффективно они работают, что дополнительно нужно добавить или скорректировать. Экспорт – один из приоритетов развития Рязанской области, активно и системно работаем в этом направлении. Благодарим РЭЦ за всестороннюю поддержку. Конкурентное преимущество Рязанской области – диверсифицированная экономика. У нас представлены буквально все отрасли и направления. Нам есть что предложить партнерам из других стран", - отметил Малков.
Генкель в свою очередь отметил, что РЭЦ активно работает над приоритизацией системы поддержки экспорта, адаптируя инструменты к меняющимся условиям внешней среды.
"Выход на международные рынки - это всегда вызов, требующий значительных усилий и ресурсов. Российский экспортный центр как главный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в нашей стране на постоянной основе совместно с профильными министерствами и ведомствами, администрациями регионов выявляет актуальную проблематику экспортеров", - подчеркнул вице-президент РЭЦ.
Как отметил Генкель, результаты недавних опросов показывают, что около 60% респондентов ожидают рост экспорта в ближайшее время. Однако многие компании сталкиваются с серьезными трудностями: растут транспортные расходы, высокие таможенные пошлины снижают конкурентоспособность продукции, а также возникают проблемы с валютными расчетами. Ситуацию усугубляют рост цен на сырье и комплектующие, трудности с продвижением бренда на новых рынках, проблемы в найме и обучении квалифицированных сотрудников. В этом контексте вице-президент РЭЦ акцентировал внимание на том, что поддержка РЭЦ охватывает все этапы выхода на зарубежные рынки.
"Мы предоставляем как финансовые, так и нефинансовые услуги, работая с экспортерами из всех отраслей несырьевого сектора экономики. Это комплексный процесс, и успех на внешних рынках достигается через точечные и долгосрочные действия", - отметил он.
Подтвердить свою конкурентоспособность на зарубежных рынках экспортерам помогает сертификат "Сделано в России". Подача заявки - это довольно простой, быстрый процесс. На данный момент уже более 7,3 тысячи товарных позиций от более чем 370 компаний успешно продвигаются под этим брендом. Логотип "Сделано в России", известный более чем в 70 странах, стал символом качества, надежности и достоинства, заслужив доверие дистрибьюторов и потребителей по всему миру.
"Присоединившись к сообществу "Сделано в России", компании получают ряд преимуществ. Во-первых, они получают приоритетное продвижение через нашу зарубежную инфраструктуру, включая постоянные павильоны продуктов питания и национальные магазины на маркетплейсах. Во-вторых, участники могут принимать участие в уникальных маркетинговых мероприятиях, таких как фестивали-ярмарки в Китае
и спортивные события с легендами хоккея, которые помогают наладить контакт с потребителями и развивать сотрудничество с дистрибьюторами и ритейлерами. Также мы обеспечиваем приоритетную информационную поддержку ресурсами РЭЦ как в России, так и за границей. Наконец, компании могут ассоциироваться с известными амбассадорами "Сделано в России" и титулованными спортсменами, что позволяет им продвигаться через популярных блогеров и привлекать новых клиентов", - уточнил Генкель.
Одной из ключевых инициатив также является активное сотрудничество с зарубежными дружественными государствами для продвижения продукции российских компаний. РЭЦ организует выставки и бизнес-миссии, предоставляя экспортерам доступ к аналитическим данным и консультациям.
На пленарной сессии также присутствовали делегации из Белоруссии
, Узбекистана
, Кубы
, Турции
и Китая. Генкель отметил важность этих стран как приоритетных рынков для поставок российской продукции. Так, в этом году РЭЦ значительно расширил программу продвижения "Сделано в России" в Китае. Проведены два фестиваля-ярмарки, где китайские потребители смогли ознакомиться с качественной российской продукцией. Также запущена франшиза "Сделано в России" для партнеров национальных магазинов в Китае.
"Этот формат позволяет открывать розничные точки продаж российской продукции на крупнейших маркетплейсах страны, что значительно увеличивает доступность наших товаров для потребителей", - пояснил вице-президент РЭЦ.
Таким образом, по словам Генкеля, программа продвижения "Сделано в России" становится важным инструментом для российских компаний, стремящихся занять свои ниши на международных рынках. С помощью РЭЦ они получают необходимую поддержку и ресурсы для успешного выхода на новые горизонты.