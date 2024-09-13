https://ria.ru/20240913/rets-1972500184.html

Выставка современного искусства пройдет в Сенегале при поддержке РЭЦ

Выставка современного искусства пройдет в Сенегале при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 13.09.2024

Выставка современного искусства пройдет в Сенегале при поддержке РЭЦ

Уникальная выставка современного искусства под названием "Творить чудеса", ставшая первым крупным проектом российского искусства на Африканском континенте,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:31

2024-09-13T13:31

2024-09-13T13:31

экономика

россия

африка

сенегал

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уникальная выставка современного искусства под названием "Творить чудеса", ставшая первым крупным проектом российского искусства на Африканском континенте, откроется 1 октября в столице Республики Сенегал Дакаре, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Основная цель выставки - познакомить мировое сообщество с творчеством современных российских художников, показать их самобытный стиль и подчеркнуть уникальность произведений, созданных в России", - говорится в сообщении.Выставка организована металлургическим холдингом "Новосталь-М" при содействии Российского экспортного центра и посольства РФ в Республике Сенегал. Мероприятие станет частью масштабного культурного проекта "Дни России", который направлен на развитие диалога между представителями культуры и бизнеса двух стран.Экспозиция объединит более 20 произведений 12 современных российских художников, чьи работы исследуют фундаментальные темы человечества - стремление к свету, борьба добра и зла, вера в будущее. Центральным произведением станет известная работа Леонида Тишкова "Частная луна", которое уже более 20 лет путешествует по миру.Выставка продлится до конца октября и станет важным шагом не только в укреплении культурных связей между Россией и Африкой, но и в развитии более глубокого и разностороннего сотрудничества. Африканский континент сейчас является одним из ключевых регионов для расширения экономического взаимодействия России, и мероприятия такого формата помогают устанавливать прочные культурные и экономические связи. Такие проекты способствуют созданию платформы для дальнейшего сотрудничества в области торговли, инвестиций и гуманитарного обмена, а также укрепляют образ России как надежного партнера в Африке.

https://ria.ru/20240910/eksport-1971788227.html

россия

африка

сенегал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, африка, сенегал, российский экспортный центр (рэц)