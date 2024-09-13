https://ria.ru/20240913/rets-1972500184.html
Выставка современного искусства пройдет в Сенегале при поддержке РЭЦ
Выставка современного искусства пройдет в Сенегале при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 13.09.2024
Выставка современного искусства пройдет в Сенегале при поддержке РЭЦ
Уникальная выставка современного искусства под названием "Творить чудеса", ставшая первым крупным проектом российского искусства на Африканском континенте,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:31
2024-09-13T13:31
2024-09-13T13:31
экономика
россия
африка
сенегал
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уникальная выставка современного искусства под названием "Творить чудеса", ставшая первым крупным проектом российского искусства на Африканском континенте, откроется 1 октября в столице Республики Сенегал Дакаре, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Основная цель выставки - познакомить мировое сообщество с творчеством современных российских художников, показать их самобытный стиль и подчеркнуть уникальность произведений, созданных в России", - говорится в сообщении.Выставка организована металлургическим холдингом "Новосталь-М" при содействии Российского экспортного центра и посольства РФ в Республике Сенегал. Мероприятие станет частью масштабного культурного проекта "Дни России", который направлен на развитие диалога между представителями культуры и бизнеса двух стран.Экспозиция объединит более 20 произведений 12 современных российских художников, чьи работы исследуют фундаментальные темы человечества - стремление к свету, борьба добра и зла, вера в будущее. Центральным произведением станет известная работа Леонида Тишкова "Частная луна", которое уже более 20 лет путешествует по миру.Выставка продлится до конца октября и станет важным шагом не только в укреплении культурных связей между Россией и Африкой, но и в развитии более глубокого и разностороннего сотрудничества. Африканский континент сейчас является одним из ключевых регионов для расширения экономического взаимодействия России, и мероприятия такого формата помогают устанавливать прочные культурные и экономические связи. Такие проекты способствуют созданию платформы для дальнейшего сотрудничества в области торговли, инвестиций и гуманитарного обмена, а также укрепляют образ России как надежного партнера в Африке.
https://ria.ru/20240910/eksport-1971788227.html
россия
африка
сенегал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, сенегал, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Африка, Сенегал, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Уникальная выставка современного искусства под названием "Творить чудеса", ставшая первым крупным проектом российского искусства на Африканском континенте, откроется 1 октября в столице Республики Сенегал Дакаре, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Основная цель выставки - познакомить мировое сообщество с творчеством современных российских художников, показать их самобытный стиль и подчеркнуть уникальность произведений, созданных в России", - говорится в сообщении.
Выставка организована металлургическим холдингом "Новосталь-М" при содействии Российского экспортного центра и посольства РФ в Республике Сенегал. Мероприятие станет частью масштабного культурного проекта "Дни России", который направлен на развитие диалога между представителями культуры и бизнеса двух стран.
Экспозиция объединит более 20 произведений 12 современных российских художников, чьи работы исследуют фундаментальные темы человечества - стремление к свету, борьба добра и зла, вера в будущее. Центральным произведением станет известная работа Леонида Тишкова "Частная луна", которое уже более 20 лет путешествует по миру.
Выставка продлится до конца октября и станет важным шагом не только в укреплении культурных связей между Россией и Африкой
, но и в развитии более глубокого и разностороннего сотрудничества. Африканский континент сейчас является одним из ключевых регионов для расширения экономического взаимодействия России, и мероприятия такого формата помогают устанавливать прочные культурные и экономические связи. Такие проекты способствуют созданию платформы для дальнейшего сотрудничества в области торговли, инвестиций и гуманитарного обмена, а также укрепляют образ России как надежного партнера в Африке.