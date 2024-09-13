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У Украины осталось немного ракет Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:29 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/rakety-1972410363.html
У Украины осталось немного ракет Storm Shadow, пишут СМИ
У Украины осталось немного ракет Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
У Украины осталось немного ракет Storm Shadow, пишут СМИ
Украина располагает относительно небольшим числом дальнобойных ракет Storm Shadow после ударов по Крыму, утверждает издание Telegraph, ссылаясь на источники в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:29
2024-09-13T02:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
кир стармер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украина располагает относительно небольшим числом дальнобойных ракет Storm Shadow после ударов по Крыму, утверждает издание Telegraph, ссылаясь на источники в военной сфере. Великобритания и Франция поставляют Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Киев применяет эти ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам, в частности их использовали для ударов по Луганску, мостам между Херсонской областью и Крымом, по Севастополю. "У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму", - пишет Telegraph, не уточняя, страну происхождения своих источников. При этом в интервью изданию представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц отметила, что снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории может спровоцировать ответ со стороны РФ, и США в таком случае придется отправить на Украину "подкрепление". При этом, поясняет издание, подкрепление со стороны США должно будет состоять из еще больших поставок на Украину оружия, а не собственных войск. Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Главной интригой предстоящего события остается вопрос о том, дадут ли США и Британия разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории за пределами Крыма и присоединившихся регионов, на которые не распространяется подобное ограничение. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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россия, украина, сша, джо байден, кир стармер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джо Байден, Кир Стармер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
У Украины осталось немного ракет Storm Shadow, пишут СМИ

Telegraph: у Киева осталось немного ракет Storm Shadow из-за ударов по Крыму

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украина располагает относительно небольшим числом дальнобойных ракет Storm Shadow после ударов по Крыму, утверждает издание Telegraph, ссылаясь на источники в военной сфере.
Великобритания и Франция поставляют Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Киев применяет эти ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам, в частности их использовали для ударов по Луганску, мостам между Херсонской областью и Крымом, по Севастополю.
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"У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму", - пишет Telegraph, не уточняя, страну происхождения своих источников.
При этом в интервью изданию представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц отметила, что снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории может спровоцировать ответ со стороны РФ, и США в таком случае придется отправить на Украину "подкрепление". При этом, поясняет издание, подкрепление со стороны США должно будет состоять из еще больших поставок на Украину оружия, а не собственных войск.
Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Главной интригой предстоящего события остается вопрос о том, дадут ли США и Британия разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории за пределами Крыма и присоединившихся регионов, на которые не распространяется подобное ограничение.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжо БайденКир СтармерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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