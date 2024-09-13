У Украины осталось немного ракет Storm Shadow, пишут СМИ
Telegraph: у Киева осталось немного ракет Storm Shadow из-за ударов по Крыму
Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украина располагает относительно небольшим числом дальнобойных ракет Storm Shadow после ударов по Крыму, утверждает издание Telegraph, ссылаясь на источники в военной сфере.
Великобритания и Франция поставляют Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Киев применяет эти ракеты для ударов по российским тылам и гражданским объектам, в частности их использовали для ударов по Луганску, мостам между Херсонской областью и Крымом, по Севастополю.
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"У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму", - пишет Telegraph, не уточняя, страну происхождения своих источников.
При этом в интервью изданию представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц отметила, что снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории может спровоцировать ответ со стороны РФ, и США в таком случае придется отправить на Украину "подкрепление". При этом, поясняет издание, подкрепление со стороны США должно будет состоять из еще больших поставок на Украину оружия, а не собственных войск.
Президент США Джо Байден в пятницу проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых лидеры двух стран, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Главной интригой предстоящего события остается вопрос о том, дадут ли США и Британия разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь российской территории за пределами Крыма и присоединившихся регионов, на которые не распространяется подобное ограничение.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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