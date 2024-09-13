https://ria.ru/20240913/pvo-1972544246.html
Системы ПВО за неделю сбили девять ракет ATACMS и 30 авиабомб HAMMER ВСУ
Системы ПВО за неделю сбили девять ракет ATACMS и 30 авиабомб HAMMER ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Системы ПВО за неделю сбили девять ракет ATACMS и 30 авиабомб HAMMER ВСУ
Средства российской противовоздушной обороны в ходе спецоперации за неделю сбили девять ракет ATACMS, 30 авиабомб HAMMER и 25 снарядов HIMARS, сообщило... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:48
2024-09-13T15:48
2024-09-13T15:48
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Средства российской противовоздушной обороны в ходе спецоперации за неделю сбили девять ракет ATACMS, 30 авиабомб HAMMER и 25 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 30 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 25 реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 7 по 13 сентября. Кроме того, за неделю были сбиты 433 беспилотника самолётного типа, в том числе 237 - вне зоны проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция
Системы ПВО за неделю сбили девять ракет ATACMS и 30 авиабомб HAMMER ВСУ
МО РФ: ПВО сбила 9 ракет ATACMS, 30 авиабомб HAMMER и 25 снарядов HIM