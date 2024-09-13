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Над Орловской областью сбили два беспилотника
Над Орловской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 13.09.2024
Над Орловской областью сбили два беспилотника
Два беспилотника сбиты ночью над Орловской областью, повреждений объектов и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:38
2024-09-13T07:38
2024-09-13T07:38
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
безопасность
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два беспилотника сбиты ночью над Орловской областью, повреждений объектов и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. "Орловская область вновь была атакована – над ее территорией ночью сбито два вражеских БПЛА: один – средствами радиоэлектронной борьбы, еще один – авиационной техникой. Повреждений объектов и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
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орловская область, андрей клычков, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Безопасность, Россия
Над Орловской областью сбили два беспилотника
Губернатор Клычков: над Орловской областью ночью сбили два беспилотника