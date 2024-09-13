https://ria.ru/20240913/pvo-1972426603.html

Над Орловской областью сбили два беспилотника

Над Орловской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 13.09.2024

Над Орловской областью сбили два беспилотника

Два беспилотника сбиты ночью над Орловской областью, повреждений объектов и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:38

2024-09-13T07:38

2024-09-13T07:38

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

безопасность

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два беспилотника сбиты ночью над Орловской областью, повреждений объектов и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. "Орловская область вновь была атакована – над ее территорией ночью сбито два вражеских БПЛА: один – средствами радиоэлектронной борьбы, еще один – авиационной техникой. Повреждений объектов и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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2024

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орловская область, андрей клычков, безопасность, россия