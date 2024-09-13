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Силы ПВО в Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ
Силы ПВО в Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
Силы ПВО в Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ
Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:31
2024-09-13T05:31
2024-09-13T05:34
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Ранее Богомаз сообщал о пяти уничтоженных БПЛА над Брянской областью за вечер четверга-ночь пятницы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз
Силы ПВО в Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ
Богомаз: силы ПВО в Брянской области сбили еще четыре БПЛА ВСУ, разрушений нет