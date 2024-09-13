https://ria.ru/20240913/pvo-1972418997.html

Силы ПВО в Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ

Силы ПВО в Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

Силы ПВО в Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ

Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:31

2024-09-13T05:31

2024-09-13T05:34

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Ранее Богомаз сообщал о пяти уничтоженных БПЛА над Брянской областью за вечер четверга-ночь пятницы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз