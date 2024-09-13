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В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Еще два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:10
2024-09-13T05:10
2024-09-13T05:16
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.Ранее, вечером четверга и ночью пятницы, Богомаз сообщал о трех уничтоженных БПЛА над Брянской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ в Брянской области