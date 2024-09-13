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В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 13.09.2024 (обновлено: 05:16 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pvo-1972417527.html
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ
Еще два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:10
2024-09-13T05:16
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.Ранее, вечером четверга и ночью пятницы, Богомаз сообщал о трех уничтоженных БПЛА над Брянской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ в Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее, вечером четверга и ночью пятницы, Богомаз сообщал о трех уничтоженных БПЛА над Брянской областью.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияАлександр Богомаз
 
 
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