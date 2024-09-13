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В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Еще два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:10

2024-09-13T05:10

2024-09-13T05:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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александр богомаз

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще два БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.Ранее, вечером четверга и ночью пятницы, Богомаз сообщал о трех уничтоженных БПЛА над Брянской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз