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В Брянской области сбили еще один беспилотник
В Брянской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.09.2024
В Брянской области сбили еще один беспилотник
Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:03
2024-09-13T00:03
2024-09-13T00:06
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Ранее, вечером четверга, Богомаз сообщал о двух уничтоженных БПЛА над Брянской областью.
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В Брянской области сбили еще один беспилотник
Богомаз: в Брянской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ