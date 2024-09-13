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В Брянской области сбили еще один беспилотник

В Брянской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 13.09.2024

В Брянской области сбили еще один беспилотник

Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:03

2024-09-13T00:03

2024-09-13T00:06

специальная военная операция на украине

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александр богомаз

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Ранее, вечером четверга, Богомаз сообщал о двух уничтоженных БПЛА над Брянской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз