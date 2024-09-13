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В России потушили 29 природных пожаров за сутки
В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 13.09.2024
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 1212 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:33
2024-09-13T12:33
2024-09-13T12:34
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 1212 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 12 сентября 2024 года, в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1212 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ было 43 лесных пожара на площади 111 507 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 11 пожаров на 89 830 гектарах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 29 природных пожаров на площади 1212 га