Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье вспыхнул пожар в мебельном цеху - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 13.09.2024 (обновлено: 17:56 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pozhar-1972560018.html
В Подмосковье вспыхнул пожар в мебельном цеху
В Подмосковье вспыхнул пожар в мебельном цеху - РИА Новости, 13.09.2024
В Подмосковье вспыхнул пожар в мебельном цеху
Цех по производству мебели горит в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи "квадратов", пожар локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:51
2024-09-13T17:56
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шатура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972579599_9:0:1200:670_1920x0_80_0_0_2ea1f209d227c80e364ac4274aeb4ff2.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Цех по производству мебели горит в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи "квадратов", пожар локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В подмосковной Шатуре огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. Огонь на 3600 квадратных метрах охватил цех по производству мебели", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20240913/pozhar-1972555062.html
московская область (подмосковье)
шатура
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972579599_270:0:1163:670_1920x0_80_0_0_07b5614eef8a2e4da1af6f0e36a1b865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шатура, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шатура, Россия
В Подмосковье вспыхнул пожар в мебельном цеху

МЧС: в Шатуре на площади 3,6 тысяч "квадратов" горит цех по производству мебели

© МЧС РоссииПожар в Шатуре. 13 сентября 2024
Пожар в Шатуре. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© МЧС России
Пожар в Шатуре. 13 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Цех по производству мебели горит в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи "квадратов", пожар локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В подмосковной Шатуре огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. Огонь на 3600 квадратных метрах охватил цех по производству мебели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На заводе "Мечела" в Видном произошел пожар
Вчера, 16:30
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ШатураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала