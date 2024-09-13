https://ria.ru/20240913/pozhar-1972560018.html

В Подмосковье вспыхнул пожар в мебельном цеху

В Подмосковье вспыхнул пожар в мебельном цеху - РИА Новости, 13.09.2024

В Подмосковье вспыхнул пожар в мебельном цеху

Цех по производству мебели горит в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи "квадратов", пожар локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:51

2024-09-13T16:51

2024-09-13T17:56

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шатура

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Цех по производству мебели горит в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи "квадратов", пожар локализован, сведений о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В подмосковной Шатуре огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. Огонь на 3600 квадратных метрах охватил цех по производству мебели", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. На месте работают порядка 70 специалистов и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20240913/pozhar-1972555062.html

московская область (подмосковье)

шатура

россия

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шатура, россия