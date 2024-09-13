https://ria.ru/20240913/pozhar-1972550113.html
СК возбудил дело после гибели детей при пожаре на Ставрополье
СК возбудил дело после гибели детей при пожаре на Ставрополье - РИА Новости, 13.09.2024
СК возбудил дело после гибели детей при пожаре на Ставрополье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей при пожаре на Ставрополье, сообщает следственное управление СК РФ региона. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:10
2024-09-13T16:10
2024-09-13T16:10
происшествия
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей при пожаре на Ставрополье, сообщает следственное управление СК РФ региона. "В Минераловодском округе следователи СКР возбудили уголовное дело по факту смерти двух детей при пожаре", - говорится в сообщении. Ранее главное управление МЧС РФ сообщало, что в пятницу произошел пожар в селе Нагутском Ставропольского края, в результате которого погибли двое детей - мальчики 2020 и 2021 года рождения. По версии сотрудников МЧС, дети играли с зажигалкой. По предварительным данным, мать в момент трагедии была во дворе. С женщиной работают психологи.
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943993768.html
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происшествия, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели детей при пожаре на Ставрополье
СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре на Ставрополье