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В Подмосковье полностью ликвидировали пожар в цехах
В Подмосковье полностью ликвидировали пожар в цехах - РИА Новости, 13.09.2024
В Подмосковье полностью ликвидировали пожар в цехах
Спасатели полностью ликвидировали пожар в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:27
2024-09-13T06:27
2024-09-13T10:38
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В цехах по производству резино-технических изделий произошел пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье в поселке Скоропусковской. Позже пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, было ликвидировано открытое горение. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье полностью ликвидировали пожар в цехах
В подмосковных цехах по производству резино-технических изделий потушили пожар