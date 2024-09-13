https://ria.ru/20240913/pozhar-1972421777.html

В Подмосковье полностью ликвидировали пожар в цехах

В Подмосковье полностью ликвидировали пожар в цехах - РИА Новости, 13.09.2024

В Подмосковье полностью ликвидировали пожар в цехах

Спасатели полностью ликвидировали пожар в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T06:27

2024-09-13T06:27

2024-09-13T10:38

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в цехах по производству резино-технических изделий в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В цехах по производству резино-технических изделий произошел пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье в поселке Скоропусковской. Позже пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, было ликвидировано открытое горение. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)