https://ria.ru/20240913/pozdravlenie-1972483737.html

Кировский губернатор поздравил с бриллиантовой свадьбой две семейные пары

Кировский губернатор поздравил с бриллиантовой свадьбой две семейные пары - РИА Новости, 13.09.2024

Кировский губернатор поздравил с бриллиантовой свадьбой две семейные пары

Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил с бриллиантовой свадьбой две семейные пары, связанные необычной судьбой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:38

2024-09-13T12:38

2024-09-13T12:38

кировская область

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил с бриллиантовой свадьбой две семейные пары, связанные необычной судьбой, сообщает пресс-служба правительства региона. Праздничное мероприятие по чествованию юбиляров семейной жизни Казаковцевых Владислава Алексеевича и Людмилы Васильевны и Панишевых Виктора Тимофеевича и Ираиды Петровны состоялось во дворце бракосочетания в Год семьи и год 650-летия города Кирова. "Семьи Казаковцевых и Панишевых на протяжении 60 лет связывает судьба. 12 сентября 1964 года обе пары были зарегистрированы в Доме культуры XX партсъезда. Через несколько лет Людмила Васильевна и Ираида Петровна встретились в роддоме — с разницей в два дня у Казаковцевых родился сын Олег, у Панишевых — дочь Надежда. Спустя 22 года Олег и Надежда поженились", - говорится в сообщении. Сегодня в большой семье Казаковцевых-Панишевых воспитываются трое правнуков. "Когда-то вы в один день оставили записи в книге регистрации браков, а после в два дня разницей подарили миру новую жизнь – сына и дочь. После уже пара ваших детей продолжила два замечательных рода. Это действительно чудо, которое нам дарит любовь. Так совпало, что ваш юбилей пришелся на Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным. В чудеса надо верить, надо уметь мечтать и воплощать эти мечты в реальность. Именно в этом залог успеха и прогресса каждого человека, каждого региона и нашей страны в целом", - приводятся в сообщении слова Соколова.

https://ria.ru/20240910/vychet-1971875711.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, александр соколов